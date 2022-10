Phillbill dénonce les pratiques véreuses des artistes musiciens camerounais

Le promoteur de Shaba Music explique la supercherie par laquelle plusieurs artistes ou producteurs achètent des vues pour leurs contenus.

S’il est vrai que les réseaux sociaux ont apporté un souffle nouveau à la musique, il n’en demeure pas moins que beaucoup en tirent avantage de manière très souvent frauduleuse. Et c’est ce qui a fait réagir l’artiste musicien et arrangeur Phillbill.

Pour lui, un bon nombre de ses collègues qui ont fait le choix de diffuser leurs productions via le mode streaming, en profitent également pour monétiser les vues afin d’optimiser leur gain. Une pratique que Phillbill, estime être contre-productive, surtout pour l’artiste.

Le compositeur du clip à succès, ‘La clé’ expliqua, « un flux faux ou artificiel est dérivé à l’aide de bots et de scripts (processus machines automatisées). Ces processus automatisés de la machine créent des modèles de diffusion inhabituels qui ne correspondent pas au comportement d’un auditeur humain moyen. »

Il explique que cela crée une base robotisée loin d’être naturelle. Mais aussi, les comptes utilisés à cause de cette tricherie peuvent être sanctionnés voire exclus si jamais la pratique vient à être connue. Ce qui est peut-être encore pire dans cette situation et que, « les fausses vues n’apportent absolument rien à la notoriété et au développement de l’artiste », martèle le producteur.

Dans sa sortie sur sa page facebook, il rajoute, « l’argent versé aux artistes malhonnêtes est de l’argent volé à ceux qui travaillent dur et qui obtiennent leurs flux de véritables auditeurs en streaming. Par exemple, Spotify ou iTunes, etc peuvent ajuster le nombre de flux, limiter l’exposition, supprimer des chansons et retenir les redevances des artistes qui sont pris dans de tels actes frauduleux. Les fausses vues et les faux flux ne vous donnent pas une carrière durable. Cela limite l’exposition de votre contenu à l’échelle mondiale ».

La piste de solution que l’artiste propose aux acteurs de la musique camerounaise est d’utiliser Google Adwords ou encore Sponsor online au lieu d’acheter des fausses vues.