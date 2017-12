PiÃ±era, le milliardaire qui va de nouveau prÃ©sider le Chili

Il est l’un des hommes les plus riches du Chili et son nouveau prĂ©sident: Ă 68 ans, Sebastian Piñera est de retour au pouvoir après avoir Ă©tĂ© le premier chef de l’Etat de droite dans ce pays en près de 50 ans.

Cet hyperactif qui assure ne dormir que cinq heures par nuit va succéder à la présidente socialiste Michelle Bachelet. Depuis son dernier mandat (2010-2014), il se préparait à revenir au palais présidentiel de La Moneda.

PassionnĂ© d’histoire et grand lecteur, celui qui a reçu la visite de soutien de son ami le prix Nobel de littĂ©rature Mario Vargas Llosa, est aussi cĂ©lèbre pour ses gaffes. Comme lors de l’entre-deux-tours oĂą il a affirmĂ© que nombre de cas d’enfants transgenres « se corrigent avec l’âge », soulevant un tollĂ©.

Visage parfois crispé, tic nerveux au niveau des épaules et montre rouge vif aux couleurs de son parti, le futur président est apparu au long de la campagne entouré de son épouse, Cecilia Morel, ses quatre enfants et quelques uns de ses neuf petits-enfants. Ces derniers lui ont adouci le caractère, confie une de ses collaboratrices souhaitant rester anonyme.

La fortune de Sebastian Piñera, estimĂ©e Ă 2,7 milliards de dollars par Forbes, a toujours fait grincer des dents: « Il ne peut pas se consacrer Ă gagner de l’argent et en plus gouverner le pays. C’est l’un ou l’autre », critiquait son adversaire malheureux, le socialiste Alejandro Guillier.

Il semble pourtant qu’il a eu du mal Ă choisir entre la politique et les affaires.

– PDG de « l’entreprise » Chili –

Patron pilotant son propre hĂ©licoptère, ancien propriĂ©taire d’une chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision et d’un club de football, M. Piñera Ă©tait devenu en 2010 le premier prĂ©sident de droite du Chili, depuis le retour Ă la dĂ©mocratie après la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990).

A mi-chemin entre l’homme politique et la cĂ©lĂ©britĂ©, il se considĂ©rait alors parfois comme une sorte de PDG de « l’entreprise » Chili.

Bronzé, souriant, élégant, il avait mis du temps, une fois élu président, à renoncer comme il le devait à ses actions dans la télévision, la compagnie aérienne nationale et le club de football Colo Colo.

Après une première dĂ©faite contre Michelle Bachelet en 2005, quatre ans plus tard l’homme d’affaires, devenu entre-temps dĂ©putĂ©, puis sĂ©nateur, avait mis fin Ă des dĂ©cennies d’hĂ©gĂ©monie du centre gauche au pouvoir en se prĂ©sentant comme leader d’une droite rĂ©novĂ©e, dĂ©barrassĂ©e de l’hĂ©ritage Pinochet.

Mais ses promesses de gouverner diffĂ©remment se sont vite Ă©vanouies, quand il a rĂ©alisĂ© que diriger un pays, ce n’est pas comme gĂ©rer une entreprise.

« Il s’est rendu compte que c’Ă©tait beaucoup plus complexe que ce qu’il pensait. Son Ă©tape Ă La Moneda lui a appris que les choses sont plus difficiles », selon la journaliste Bernardita del Solar, auteure d’une biographie de l’ex-prĂ©sident.

Cela ne l’a pas empĂŞchĂ© de terminer son mandat en 2014 sur une popularitĂ© plus qu’acceptable, Ă 50%. Il n’avait pas pu se reprĂ©senter dans la foulĂ©e, la loi chilienne interdisant deux mandats consĂ©cutifs.

La victoire de dimanche apparait comme une revanche pour Sebastian Piñera qui admettait malgrĂ© tout, Ă la fin de son mandat, sa « jalousie » face Ă une Michelle Bachelet charismatique et plus populaire, pendant que lui pâtissait d’une image plus distante.