Le plafonnement des prix et des marges de certains produits et services, dĂ©crĂ©tĂ© en juillet par le gouvernement ivoirien « n’est pas effectif comme il se doit », dĂ©nonce le Conseil des consommateurs du District d’Abidjan (CCDA), dans une note. »Ces dispositions ne sont pas effectives comme il se doit sur le terrain », affirme Mamadou Bamba, responsable de la lutte contre la vie chère et de l’observatoire qualitĂ©/prix au Conseil des consommateurs du District d’Abidjan (CCDA).

Dans cette note, l’organisation des consommateurs indique avoir Ă©crit au ministère du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, pour porter Ă la connaissance des autoritĂ©s les « grognes des consommateurs et surtout le non-respect de l’application du dĂ©cret ».

« Jusqu’Ă prĂ©sent, la majoritĂ© des prix sont restĂ©s les mĂŞmes et la rĂ©pression ne s’est pas faite sentir concrètement », soutient Mamadou Bamba, qui relève par ailleurs que le numĂ©ro vert (800 000 99) du ministère du Commerce « n’est pas toujours opĂ©rationnel ».

Le gouvernement a dĂ©cidĂ© en juillet de plafonner le prix de certains produits de grande consommation pour lutter contre la vie chère. Pour le CCDA, cette mesure qui s’achève le 11 janvier 2018 devrait ĂŞtre relancĂ©e avec « toutes les dispositions adĂ©quates pour son applicabilitĂ© effective ».

A la suite d’une sĂ©rie d’investigations, l’association indique avoir constatĂ© sur le terrain un Ă©cart de prix. Le kilogramme de sucre blanc en morceau, selon le CCDA, fixĂ© par le gouvernement Ă 850 F Cfa est cĂ©dĂ© Ă 1.000 F Cfa Ă Yopougon Niangon (ouest Abidjan) et Ă Port-BouĂ«t, au sud de la capitale Ă©conomique.Â

La bouteille d’huile de 0,9 litre fixĂ©e Ă 875 F Cfa est vendue Ă 950 ou 1.000 F Cfa dans plusieurs communes d’Abidjan, tandis que le sac de ciment de 50 Kg, fixĂ© Ă 4.500 F Cfa est cĂ©dĂ© Ă 5.000 F Cfa, rapporte l’organisation.

Le ministre du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a annoncĂ© dĂ©but dĂ©cembre que l’application effective de la mesure de plafonnement des prix et des marges de certains produits et services, est estimĂ©e Ă plus de 92% sur tout le territoire national.

Le Conseil des consommateurs du District d’Abidjan veut ainsi interpeller les autoritĂ©s sur le non-respect de la mesure de plafonnement des prix des produits de grande consommation par des commerçants, surtout en cette pĂ©riode de fĂŞte oĂą les prix des denrĂ©es connaissent une flambĂ©e sur les marchĂ©s. Â