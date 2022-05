Platinum Vod : la plateforme de streaming met en place le paiement automatique par Mobile money et Orange Money

La nouvelle plateforme Platinum Vod a pour ambition de promouvoir les films et séries africains de type « Premium ».

La plateforme de streaming « Platinum Vod » spécialisée dans les films et séries africains est disponible pour les cinéphiles résidant au Cameroun.Elle diffuse les films et séries à travers 3 canaux : le site internet (https://www.platinumvod.com), l’application Android et l’application IOS (Iphone).

Platinum Vod est une plateforme « Sans Engagement » et « A la carte ». Les clients sélectionnent et achètent uniquement les films et séries qu’ils souhaitent regarder. A titre d’exemple, un client paie 600 Fcfa pour regarder l’intégralité de la série « Les lifeuses », soit 600 fcfa pour l’achat des 13 épisodes.

PlatinumVod permet désormais aux camerounais de payer directement en ligne sur le site internet via MTN mobile money ou Orange Money. Le client renseigne sur le site PlatinumVod le numéro de téléphone de son compte. Il reçoit sur son téléphone un message de l’opérateur de téléphone lui demandant de confirmer qu’il est l’auteur de la transaction initiée sur le site Platinumvod. Le client effectue la confirmation sur son téléphone et l’opérateur débite son compte de 600 Fcfa.

L’automatisation du paiement sur le site internet permet au client d’être autonome et d’acheter en toute sécurité à n’importe quel moment un film ou une série.

Platinum Vod a mis en place un support via son numéro Whatsapp ou page Facebook qui répondra aux questions des cinéphiles.