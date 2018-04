Play-offs NBA : Minnesota de Gorgui Sy Dieng s’incline devant Houston

Houston a reçu et battu difficilement défait de Minnesota, lors de la première manche des play-offs de la NBA (104-101) disputée dimanche.Face à Houston, premier de la Conférence Ouest dans la saison régulière, Minnesota a presque fait jeu égal. Les Rockets de Houston ont dominé au forceps les deux premiers quart-temps avec une avance de 7 points à la pause. Les troisième et quatrième quart-temps seront remportés par les Wolves de Minnesota qui, malgré les 4 points grignotés, ne pourront pas éviter la défaite de 104 à 101.

Dans ce match, Gorgui Sy Dieng de Minnesota a plantĂ© 7 points en 8 minutes passĂ©es sur le parquet. L’intĂ©rieur sĂ©nĂ©galais a aussi pris 3 rebonds dont 1 offensif et 2 dĂ©fensifs.

Le bourreau de Minnesota s’appelle James Harden. Le meneur des Rockets a tout simplement Ă©tĂ© stratosphĂ©rique avec 44 points marquĂ©s. Du cĂ´tĂ© des Wolves, Andrew Wiggins (18 points) s’est montrĂ© Ă son avantage.

Au total, Minnesota et Houston vont se rencontrer quatre fois en aller et retour. La première équipe qui atteint 4 victoires, sera déclarée vainqueur. Après quoi, la formation qualifiée jouera une demi-finale et éventuellement une finale de conférence. La finale de la NBA constitue la dernière marche de la saison.

Programme du duel entre Houston et Minnesota

Dimanche 18 avril 2018 : Houston / Minnesota, Mercredi 21 avril 2018 :Â Minnesota / Houston, Lundi 23 avril 2018 Minnesota/Houston.