Pluies diluviennes: début de l’opération de destructions des constructions sur les voies publiques

Après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes, l’opération de destructions des constructions sur des emprises de caniveaux et autres sites du domaine public promise par les autorités ivoiriennes a debuté, samedi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette opération a été lancée à la Rue ministre de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody (Est d’Abidjan) où de nombreux dégâts humains et matériels ont été enregistrés.

Sur place, de gros engins dégagent les nombreuses constructions anarchiques, quand des volontaires appuyés par des élèves policiers et des forces de défense s’occupent de la boue et autres déchets qui obstruent la voie et les caniveaux.

Selon le Préfet de police d’Abidjan, Siaka Dodo, des éléments des forces armées, de la gendarmerie et de la police sont sur place pour veiller à l’opération et venir en alerte en cas de besoin.

« Il y’a un bureau d’alerte qui est ouvert au 18 ème arrondissement.La météo ne prévient pas .Il faut être prêt pour prêter main forte », a-t-il rassuré.

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a annoncé la fermeté du gouvernement face aux constructions anarchiques sur les voies publiques au terme d’une visite sur des lieux impactés par les récentes pluies diluviennes qui ont fait 20 morts dont 18 à Abidjan dans la nuit du 18 au 19 juin dernier .

Un Conseil national de sécurité extraordinaire présidé par Alassane Ouattara a décidé de dégager la somme de 2 milliards FCFA pour les questions urgentes entre autres le curage des caniveaux, des dons aux victimes, le déploiement des forces de défense et de sécurité.