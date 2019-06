Plus de 10% des réserves de change libellées en monnaie chinoise (Banque centrale)

La Banque centrale du Mozambique a annoncé, mardi, qu’environ 10% des réserves de change du pays étaient libellées en monnaie chinoise, une évolution qui consacre la domination croissante de la monnaie chinoise (yuan) comme moyen de transaction à l’échelle mondiale.Le gouverneur de la Banque du Mozambique, Rogerio Zandamela a déclaré, lors du 10ème Forum international sur les investissements et la construction d’infrastructures à Macao, que l’internationalisation croissante de la monnaie chinoise avait renforcé l’intérêt du Mozambique à investir dans le yuan.

Zandamela a indiqué que l’Initiative « Belt and Road » (Ceinture et Route), un projet mené par la Chine et visant à la construction d’infrastructures permettant de relier l’Asie à l’Europe et à l’Afrique, devrait renforcer l’attrait du yuan en tant que monnaie mondiale de choix.

Il a déclaré que cette initiative est une plate-forme destinée à promouvoir la monnaie chinoise en tant que monnaie mondiale, grâce à la modernisation des routes commerciales et au développement des infrastructures.