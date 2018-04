Plus de 100 milliards de la Banque mondiale en faveur du littoral ouest africain

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvĂ© une enveloppe de 210 millions de dollars (soit plus de 100 milliards f cfa) pour le financement du Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA, sigle anglais) destinĂ© Ă renforcer la rĂ©silience des habitants vivant sur le littoral ouest africain, a appris APA auprès de l’institution financière.« L’enveloppe totale se compose d’un crĂ©dit de 120 millions de dollars et d’un don de 70 millions de dollars de l’Association internationale de dĂ©veloppement (IDA), ainsi que d’un financement de 20,23 millions de dollars du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) », explique un communiquĂ© de presse, prĂ©cisant que l’approbation du financement a Ă©tĂ© faite le 09 avril dernier.

Le WACA concerne six pays d’Afrique de l’Ouest, Ă savoir le BĂ©nin, la CĂ´te d’Ivoire, la Mauritanie, Sao TomĂ©-et-Principe, le SĂ©nĂ©gal et le Togo.

Selon la Banque mondiale, le Fonds nordique de dĂ©veloppement (NDF) apportera 13,1 millions d’euros supplĂ©mentaires pour « amĂ©liorer la rĂ©silience des zones cĂ´tières ». Aussi, le Fonds français pour l’environnement mondial financera Ă hauteur de 1,3 million d’euros des solutions de lutte contre l’Ă©rosion cĂ´tière axĂ©es sur l’amĂ©nagement du territoire et sur le dĂ©veloppement d’infrastructures lĂ©gères et naturelles.

Le projet d’investissement menĂ© dans le cadre du Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA) et pilotĂ© par les pays bĂ©nĂ©ficiaires a « pour objectif de promouvoir diverses mesures de lutte contre l’Ă©rosion cĂ´tière : fixation des dunes, restauration de zones humides et de mangroves, rechargement des plages et construction d’ouvrages de protection et de digues».

Le projet contribuera à « rĂ©duire » les inondations en « restaurant » les lagunes et les systèmes de drainage et en « amĂ©liorant » la gestion des bassins versants. Des interventions auront Ă©galement pour but de lutter contre la pollution par un meilleur traitement des dĂ©chets marins et des dĂ©chets industriels ou municipaux, ainsi que des dĂ©versements d’hydrocarbures.

« Il est prĂ©vu que d’autres partenaires se joignent Ă cette initiative par le biais d’une nouvelle plateforme qui renforcera le transfert de connaissances, mobilisera des sources de financement supplĂ©mentaires et facilitera le dialogue politique entre les pays », conclut le communiquĂ© de la Banque mondiale.

ODL/te/APA