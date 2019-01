Plus de 14 000 plats offerts à des élèves dans le Nord-ouest ivoirien

Quelque 14 400 plats ont été offerts par la fondation African Women Initiatives (AWI) à deux cantines du groupe scolaire El Hadj Nadiani Mory Fadiga 1 et 2 de Touba dans le Nord-ouest ivoirien pour la période académique 2018-2019, a-t-on appris mardi dans la capitale économique ivoirienne.Selon une note d’information transmise mardi à APA, ce don a pour objectif de booster la scolarisation et contribuer au maintien des enfants à l’école conformément aux exigences de la politique nationale de la scolarisation obligatoire ou «l’école pour tous » initiée par le gouvernement ivoirien.

« Les premiers plats pour cette année ont été servis aux 300 bénéficiaires du don le lundi 28 janvier 2019 sous la supervision de Fadiga Tirangué, point focal de AWI à Touba. Le menu proposé aux élèves de cette école primaire est composé de pâtes alimentaires et de riz accompagnés de la protéine animale et halieutique. Et ce, deux fois par semaine durant toute l’année scolaire», explique la note précisant qu’il s’agira d’offrir 600 plats par semaine et 2400 plats par mois sur une période de six mois et demi.

« La cantine est une oeuvre à pérenniser en ce sens que c’est le levier sur lequel il faudrait insister pour gagner la bataille contre le faible taux de scolarisation dans la région du Bafing dont Touba est le chef-lieu», estime Mariam Fadiga Fofana, la présidente de AWI dans la note. L’an dernier, rappelle le texte, 13 800 plats avaient été offerts par cette organisation aux élèves de cette école.