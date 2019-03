Plus de 173 milliards de F requis pour l’assistance humanitaire au Cameroun

Ces fonds devraient permettre d’apporter assistance à quelques 2,3 millions de personnes affectées par les différentes crises dans le pays. Soit 1 million de personnes de plus qu’en 2018.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Unocha) estime à 299 millions de dollars (173 214 millions de Francs CFA) les fonds nécessaires pour couvrir les besoins urgents de 2,3 millions de personnes. Il s’agit notamment des besoins en abris et articles ménagers (12,1 millions de dollars, soit 7 milliards de Francs CFA), eau, hygiène et assainissement (15 millions de dollars, soit 8,689 milliards de Francs CFA, éducation (15,8 millions de dollars, soit 9,153 milliards de Francs CFA), nutrition (23,3 millions de Francs CFA, soit 13,498 milliards de Francs CFA), protection (34,3 millions de Francs CFA, soit 19,970 milliards de Francs CFA).

Les personnes ciblées par le plan de réponse humanitaire 2019 ne correspondent qu’à la moitié des personnes ayant besoin d’assistance au Cameroun. Le nombre global étant de 4,3 millions d’individus dont 105 000 déplacés internes dans le Nord-Ouest, 246 000 dans le Sud-Ouest, 54 000 dans le Littoral, et 32 000 à l’Ouest.

« La situation actuelle du Cameroun en fait un pays « à risques élevés de violence politique » notamment pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans les parties septentrionales, les épidémies et l’exposition aux risques naturels tels que les inondations et la sécheresse renforcent la vulnérabilité socioéconomique des populations, tout comme la présence de boko Haram dans la Région de l’Extrême-Nord », indique l’Unocha dans son document de présentation des besoins humanitaires dans le pays en 2019.