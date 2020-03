Plus de 2 millions de Burkinabè dans un besoin d’assistance humanitaire urgent

Au Burkina Faso, plus de deux millions de personnes sont dans un besoin d’assistance humanitaire urgent, a appris APA dimanche auprès du ministère de l’Action sociale et de la Famille.Le plan de réponse humanitaire du Burkina Faso, pour l’année en cours a été dévoilé vendredi dernier, faisant ressortir que «selon les services humanitaires, les besoins financiers pour cette année 2020 se chiffrent à 202 milliards de francs CFA».

Pour l’année écoulée, sur 1,3 millions de personnes dans le besoin ciblées, 90% d’entre elles ont eu une assistance.

La situation humanitaire au Burkina Faso, souligne la source, «défie toute prévision» en raison de sa «volatilité», au point où courant 2019, le plan de riposte a été réaménagé au regard des réalités sur le terrain.

Les réalités selon le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) et le système des Nations unies au Burkina Faso, se manifestent principalement au niveau alimentaire (1,2 millions de personnes), sanitaire (1,5 millions de personnes), et dans l’éducation (318 mille élèves affectés).

En février 2020, le nombre de Burkinabè déplacés se chiffrait à 766 mille.

La quasi-totalité des régions du pays sont touchées par l’insécurité, cependant, celles du Sahel et du Centre-nord sont celles qui enregistrent le plus de personnes déplacées avec respectivement 284 mille et 384 mille personnes.

Parmi ces déplacés internes, 916 mille sont dans un besoin urgent de survie, et 324 mille ont besoin d’habitat décent.