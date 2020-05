Plus de 2 millions de Camerounais “seront en situation de crise ou d’urgence” alimentaire entre juin et août 2020 (FAO)

Les zones concernées se trouvent principalement dans les deux régions anglophones du Cameroun, où la “crise sociopolitique” a poussé les populations à abandonner les zones de production agropastorales

La Représentation de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Cameroun a alerté, le 30 avril dernier, via son site web, sur les risques d’une crise alimentaire qui pourrait toucher deux millions de personnes dans les deux régions anglophones du Cameroun; en tenant compte des résultats d’une “Analyse cadre harmonisé” menée avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Minader).

«Les résultats de l’analyse Cadre Harmonisé montrent que la situation alimentaire est bonne dans 17 des 58 départements enquêtés et relativement acceptable dans 31 autres. Toutefois, l’on note une dégradation dans neuf départements en phase de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, affectées par la crise sociopolitique qui a poussé à l’abandon de certaines zones de production agropastorales. Selon ces prévisions, de juin à août 2020, plus de deux millions de personnes soit 8,5% de la population totale, seront en situation de “Crise” ou “d’urgence”», relève la FAO.

L’Organisation souligne qu’elle se tient aux côtés du Cameroun pour aider le gouvernement dans le suivi de l’état de la sécurité alimentaire et dans la préservation de cette dernière.