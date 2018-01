Plus de 200.000 Salvadoriens perdent leur statut protégé aux Etats-Unis

Le ministère amĂ©ricain de la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure (DHS) a annoncĂ© lundi la fin en 2019 d’un statut spĂ©cial qui protège d’expulsion plus de 200.000 Salvadoriens rĂ©sidant aux Etats-Unis, un nouveau signe du durcissement de la politique migratoire amĂ©ricaine.

Ce statut de protection temporaire (TPS), qui permet de travailler lĂ©galement sans titre de sĂ©jour, avait Ă©tĂ© instaurĂ© en mars 2001 Ă la suite de l’arrivĂ©e massive de rĂ©fugiĂ©s après deux tremblements de terre dĂ©vastateurs.

« Les conditions initiales causĂ©es par les sĂ©ismes de 2001 n’existent plus », a expliquĂ© dans un communiquĂ© le DHS, qui a donnĂ© dix-huit mois, jusqu’en septembre 2019, aux bĂ©nĂ©ficiaires pour « prĂ©parer leur dĂ©part ou demander un autre statut lĂ©gal d’immigration ».

Ce délai doit aussi permettre au Congrès de « légiférer sur une solution permanente », a souligné le DHS.

Selon lui, « beaucoup de projets de reconstruction ont Ă©tĂ© achevĂ©s. Les Ă©coles et les hĂ´pitaux endommagĂ©s par les sĂ©ismes ont Ă©tĂ© reconstruits et rĂ©parĂ©s, les maisons ont Ă©tĂ© rebâties et de l’argent a Ă©tĂ© fourni » pour remettre en service les routes et le rĂ©seau sanitaire.

L’administration salvadorienne a estimĂ© dans un communiquĂ© que « cette dĂ©cision est une reconnaissance de l’apport de nos compatriotes qui bĂ©nĂ©ficient (du TPS), car ils reprĂ©sentent une main-d’oeuvre importante pour ce pays ».

« Le gouvernement du Salvador remercie le gouvernement des Etats-Unis pour cette annonce, qui rĂ©affirme les solides liens d’amitiĂ© et de coopĂ©ration qu’entretiennent (les deux pays), alliĂ©s historiques », a ajoutĂ© la prĂ©sidence salvadorienne, remerciant Ă©galement du dĂ©lai de dix-mois accordĂ©.

L’administration Trump a dĂ©jĂ annoncĂ© l’abrogation du TPS pour près de 60.000 HaĂŻtiens, plus de 5.000 Nicaraguayens et un millier de Soudanais. Le dispositif a toutefois Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’en juillet pour 57.000 Honduriens, dont le pays d’origine est depuis plusieurs mois la proie de violences après la rĂ©Ă©lection contestĂ©e du prĂ©sident Juan Orlando Hernandez.

– ‘Choix de Sophie’ –

« Expulser des centaines de milliers de personnes rĂ©sidant aux Etats-Unis vers le pays le plus dangereux du monde occidental n’est pas qu’un affront aux valeurs amĂ©ricaines mais un acte qui s’apparente Ă un homicide » quand le Salvador fait face Ă la pauvretĂ© et Ă une criminalitĂ© endĂ©mique avec notamment le groupe ultra-violent MS-13, a accusĂ© Hector Figueroa, responsable d’un des principaux syndicats reprĂ©sentant les immigrĂ©s.

« Mettre fin au TPS pour le Salvador va bouleverser la vie de 200.000 personnes et de leurs 190.000 enfants nés aux Etats-Unis, forçant les familles à un +choix de Sophie+ inadmissible », a-t-il ajouté.

La sénatrice démocrate du Nevada Catherine Cortez Masto a fustigé « un président anti-immigrés qui tourne le dos à des familles qui travaillent dur ». M. Trump « utilise les immigrants comme des boucs émissaires », a-t-elle dit, appelant le Congrès à « trouver une solution pérenne pour les bénéficiaires du TPS qui perdent leur statut ».

« Ils travaillent, soutiennent leur famille et paient des impôts », a relevé John Boardman, du syndicat Unite Here.

Selon le Centre d’Ă©tude des migrations, les Salvadoriens sont bien intĂ©grĂ©s dans la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine avec un taux d’emploi de 88%. Ils rĂ©sident en majoritĂ© en Californie, au Texas et autour de la capitale fĂ©dĂ©rale Washington.

La lutte contre l’immigration clandestine et l’expulsion des rĂ©sidents illĂ©gaux est l’un des chevaux de bataille de Donald Trump, qui veut rĂ©former un système « laxiste » permettant « à beaucoup trop de gens dangereux » d’entrer aux Etats-Unis.

– Monnaie d’Ă©change –

Dès son entrée en fonctions en janvier 2016, il a signé un décret interdisant de façon permanente le franchissement des frontières américaines aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane.

Ce dĂ©cret a fait l’objet d’une intense bataille judiciaire. La troisième version du texte vise les habitants de sept pays (YĂ©men, Syrie, Libye, Iran, Somalie, CorĂ©e du Nord et Tchad).

Après l’attentat de New York perpĂ©trĂ© par un Ouzbek le 31 octobre, le milliardaire a annoncĂ© la fin du Programme de loterie de visas de diversitĂ©, un tirage au sort qui offrait chaque annĂ©e un permis de rĂ©sidence (carte verte) Ă 50.000 Ă©trangers. Il veut Ă©galement supprimer le regroupement familial.

Et il a mis dans la balance le sort de 690.000 jeunes arrivĂ©s clandestinement avec leurs parents alors qu’ils Ă©taient enfants, qui ont obtenu de l’administration Obama un permis de travail et une garantie qu’ils ne seraient pas expulsĂ©s. M. Trump espère monnayer le maintien de ce programme, baptisĂ© Daca, avec l’opposition dĂ©mocrate en Ă©change du financement de son projet de mur Ă la frontière du Mexique, une promesse de campagne.