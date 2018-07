Plus de 23. 000 candidats passent le baccalauréat au Gabon

Au total, 23. 339 candidats ont débuté, mercredi, les épreuves écrites de la session 2018 du baccalauréat sur toute l’étendue du territoire national gabonais.Le nombre des candidats au bac a légèrement augmenté cette année par rapport à l’année dernière où ils étaient 21.693 candidats.

Les futurs bacheliers ont commencé la première journée avec les épreuves de philosophie et de français. Ils poursuivront jeudi et vendredi avec d’autres matières, dont les mathématiques, la physique, les sciences de la vie et de la terre (Svt).

Toutes les dispositions ont été prises par des instances compétentes pour endiguer la fraude, selon le ministère de l’Education nationale. La délibération des résultats est entendue dans moins de deux semaines.

Depuis plusieurs décennies, le nombre d’amis au bac n’excède pas les 40% au Gabon

L’obtention de ce diplôme reste très convoitée parce qu’il ouvre la porte à l’enseignement supérieur (universités et grandes écoles).

Au lendemain des états généraux de l’enseignement de 2011, le gouvernement a levé le verrou de l’âge pour obtenir la bourse après l’obtention du baccalauréat. Avant, ne pouvait prétendre à la bourse que les élèves ayant obtenu une moyenne de 10/20 et être âgé de moins de 22 ans.