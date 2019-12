Plus de 3 300 tonnes de ciment Bélier dans la construction de l’échangeur de l’Amitié Ivoiro-Japonaise

Plus de 3 300 tonnes de ciment Bélier ont été utilisées dans la construction de l’échangeur de l’Amitié Ivoiro-Japonaise sis à Treichville au Sud d’Abidjan, inauguré lundi, par le président ivoirien Alassane Ouattara, a appris APA mercredi sur place dans la capitale économique ivoirienne.«Plusieurs ciments de la gamme Bélier ont été employés aux différentes phases de construction de cet échangeur. Il s’agit de Superpro, Duracim et du Superbéton qui a été le plus largement utilisé à 70%», explique LafargeHolcim Côte d’Ivoire qui produit le ciment Bélier.

SuperBéton, précise la compagnie, est un liant hydraulique adapté pour les travaux techniques nécessitant des résistances élevées. Il est le plus résistant de la gamme de produits LafargeHolcim Côte d’Ivoire, et est entièrement dédié à la préfabrication lourde et aux bétons de très hautes performances.

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le producteur du Ciment Bélier. Avec plus de 270 points de vente, LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.