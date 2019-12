Plus de 3000 enfants découvrent le palais présidentiel d’Abidjan

Plus de trois mille enfants issus de familles pauvres et riches d’Abidjan et de l’intérieur du pays ont découvert, mercredi après-midi, le palais présidentiel d’Abidjan-Plateau à la faveur d’un arbre de Noël organisé par la Fondation Children of Africa de la Première dame, Dominique Ouattara avec pour invités d’honneur, « les enfants de maman Dominique» du quartier Doukouré de Yopougon, dans l’ouest d’Abidjan, a constaté APA sur place.« Comme chaque année, vous êtes trois mille enfants à prendre part à l’arbre de Noël ici au palais présidentiel. Cela vous permet de profiter de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées », a déclaré Dominique Ouattara.

Poursuivant, elle a salué, les généreux donateurs et les bénévoles grâce à qui la Fondation parvient à remplir le cœur des enfants de joie pour ce « bonheur inoubliable ». Ce sont au total 11 000 enfants à travers tout le pays qui bénéficieront de l’Arbre de Noël de la Fondation Children Of Africa.

Le «Père Noël» est arrivé en hélicoptère pour la distribution des cadeaux, dans une ambiance rythmée par des prestations de plusieurs artistes, notamment TNT, Moucthi et Tchéguévara au grand bonheur des tout-petits.

Au nom de ses condisciples, Mlle Carelle Amari Legbedji de la classe de CM1 (Cours moyen première année) a remercié la première dame pour avoir donné cette chance aux enfants de découvrir ce beau palais présidentiel.

Rassemblés dans le jardin du Palais présidentiel du Plateau, ces trois mille enfants de différentes couches sociales ont cohabité, dansé et chanté ensemble pendant quelques heures dans une ambiance festive. Ils ont également eu droit à des jeux, des châteaux gonflables, des clowns, des marionnettes et de petits ateliers de cirque.

Le Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, inauguré en 1962, a été bâti par le premier Président de la République de Côte d’Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny.

Le Petit Palais qui comprend une salle d’audiences du Président et une salle à manger, et le Jardin du Palais, la Salle des Pas perdus ainsi que le Grand Palais qui abrite la salle du Conseil des Ministres, la salle Mosaïque, la salle des Ambassadeurs, le bureau du Président de la République et le bureau du Vice-Président de la République, sont les différents compartiments de ce palais présidentiel.