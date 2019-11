Plus de 32 millions USD du Koweït pour un projet routier en Mauritanie

Le Koweït a accordé à la Mauritanie un prêt de 10 millions de dinars koweitiens (32,8 millions de dollars US) pour la réalisation d’une route de 150 kilomètres, a constaté APA, vendredi soir à Nouakchott.La route en question reliera la ville de Nema à celle de Nbeiguet Lehwach, dans une zone enclavée de l’est mauritanien.

Elle sera construite dans une région fortement peuplée et regorgeant de ressources suivant des critères techniques modernes, avec la prise en charge totale des charges des services de consultation, de supervision et de suivi.

Le projet couvre également les exigences de la sécurité routière, l’approvisionnement en eau et l’appui institutionnel aux services concernés au niveau département chargé du transport.

La convention de prêt a été signée vendredi à Nouakchott par le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, Cheikh El Kebir Moulaye Taher, et le directeur général adjoint des opérations au Fonds koweïtien de développement économique arabe, Marwane Abdallah Al-Ghanem.

Le but ultime de cette route est d’améliorer l’accès des populations les plus vulnérables aux services de base, le désenclavement des régions reculées et la mise en place d’infrastructures modernes, a expliqué le ministre mauritanien.

La coopération entre la Mauritanie et le Fonds koweitien remonte à 1975 et a couvert de nombreux domaines comme l’entretien routier, l’approvisionnement en eau et en électricité et le financement d’opérations de dépôt et de développement.