Plus de 35 000 réfugiés nigérians au nord du Cameroun

Plus de 35 000 ressortissants nigérians, fuyant les exactions de la secte Boko Haram dans leur localité, ont trouvé refuge à Goura, au nord du Cameroun, en l’espace d’une semaine, a appris APA de sources médiatiques.Malgré les efforts de l’Etat camerounais pour accueillir les réfugiés, leur nombre de plus en plus croissant, pose un problème de prise en charge. A en croire le quotidien Mutations, « le seuil est critique » puisque les autorités camerounaises « sont débordées par l’afflux des réfugiés et déplacés internes ».

C’est la raison pour laquelle, le gouvernement camerounais a lancé « un appel de fonds de 10,4 millions de dollars (5,9 milliards F CFA) à l’endroit de la communauté internationale », renseigne le journal L’œil du Sahel.

Pour l’heure, l’arrivée d’une mission du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) est annoncée au nord du Cameroun afin de prêter main forte à ce pays d’accueil.

Les réfugiés proviennent essentiellement du nord-est du Nigeria où la secte Boko Haram multiplie les attaques ces derniers temps. Ainsi, des villages entiers se sont vidés de l’essentiel de leurs habitants.