Plus de 400 mille clients de l’Electricité de Guinée en 2018 (Administrateur)

L’Administrateur général d’Électricité de Guinée (EDG), Abdenbi Attou a annoncé, vendredi à Conakry, que le nombre de clients de sa société a atteint plus de 400 mille en 2018.« De 238 469 clients en 2015, nous avons atteint 400 149 clients en 2018, soit une hausse de 68% », a dit Abdenbi Attou qui présentait le plan de redressement suivi du bilan d’EDG au cours de ces trois dernières années.

« La méthode du contrat de gestion a un plan de redressement qui est axé sur trois étapes essentielles, à savoir l’amélioration et la performance commerciale, l’amélioration et la performance technique, et la réorganisation et le renforcement des capacités », a indiqué Abdenbi Attou.

Selon lui, ce plan de redressement a permis le renforcement des moyens de production dans les villes de l’intérieur du pays, dont Pita, Dalaba et Mamou.