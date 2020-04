Plus de 50 personnes ayant contourné un poste-frontière dans le nord ivoirien interpellées

La gendarmerie ivoirienne annonce avoir interpellé jeudi 13 passeurs (12 Maliens et 1 Ivoirien) et 38 passagers dont 11 mineurs en provenance de Zégoua, au Mali, et ayant contourné le poste frontalier de Pogo pour Ferkéssédougou, dans l’extrême nord de la Côte d’Ivoire.Ces personnes ont, selon la gendarmerie, été interpellées sur une piste villageoise, au nombre de « 13 passeurs (12 Maliens et 1 Ivoirien), 27 passagers adultes et 11 mineurs, tous en provenance de Zégoua (Mali), et ayant contourné à moto le poste frontalier de Pogo pour rallier Ferké ».

Ils sont tombés dans les mailles du filet des gendarmes de l’Escadron 2/4 de Ferké (Ferkéssédougou) et ceux de la brigade de cette ville, le « jeudi 23 avril 2020, à 11h (GMT), sur l’axe Ferké-Legouvogo, au cours d’une patrouille», alors que ces forces de l’ordre exploitaient un renseignement.

Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la police d’immigration, indique un rapport de la gendarmerie ivoirienne. Cette arrestation intervient dans un contexte où les frontières terrestres et aériennes du pays ont été fermées pour éviter la propagation du Covid-19.

La Côte d’Ivoire a enregistré jeudi 52 nouveaux cas d’infection au Covid-19, atteignant 1 004 cas confirmés dont 359 guéris et 14 décès depuis le 11 mars 2020, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’hygiène publique. Le pays a franchi le cap des 1 000 cas en moins de deux mois.