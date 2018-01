Plus de 52 milliards de FCFA pour l’aménagement de la ville de Douala

Un budget de 52,6 milliards de francs CFA a Ă©tĂ© votĂ© pour l’amĂ©nagement de la capitale Ă©conomique au cours de l’exercice 2018 d’aprĂšs une dĂ©libĂ©ration du conseil de la CommunautĂ© urbaine de Douala (CUD), a-t-on appris mercredi auprĂšs de cette institution municipale.Bien qu’en baisse de 8 % par rapport Ă l’annĂ©e derniĂšre, cette enveloppe met l’accent sur le dĂ©veloppement des infrastructures, l’amĂ©nagement et l’assainissement de la voirie urbaine ainsi que l’embellissement de la ville.

Un budget « réaliste » selon le délégué du gouvernement auprÚs de la CUD, Fritz NtonÚ NtonÚ, qui tient compte de la conjoncture actuelle et adossé sur trois préoccupations majeures.

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 (CAN) dont Douala abritera une des poules, les Ă©lections prĂ©vues en 2018 et l’avĂšnement de deux structures qui vont accompagner la municipalitĂ© dans la mise en Ɠuvre des orientations de son nouveau plan directeur d’urbanisme et des plans d’occupation des sols Ă l’horizon 2025.

Il s’agit en l’occurrence, de la SociĂ©tĂ© d’Ă©conomie mixte locale et de gestion du patrimoine, et l’Agence d’urbanisme de Douala.

Aussi,  l’accent sera mis sur l’assainissement urbain, la rĂ©alisation des infrastructures, l’urbanisme avec la conduite des Ă©tudes des plans directeurs de certains quartiers, le lancement des opĂ©rations de restructuration des quartiers prĂ©caires, l’Ă©lectrification urbaine et l’amĂ©nagement des dessertes notamment dans les zones pĂ©riphĂ©riques.

En plus des sujets Ă©voquĂ©s en sus, l’attention des conseillers municipaux a portĂ© sur la gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, un poste de dĂ©pense qui connaĂźt une augmentation due Ă l’accroissement du volume d’ordures mĂ©nagĂšres Ă traiter dans la ville, soit une production journaliĂšre qui passe de 1200 Ă 2000 tonnes, soit une hausse de 800 tonnes d’ordures.

D’oĂč la mise sur pied d’un systĂšme de prĂ©-collecte dont s’occuperont de petites structures dans des zones inaccessibles aux camions.

Pour atteindre ses objectifs en matiĂšre d’investissement, la CUD a annoncĂ© la rĂ©duction des frais de fonctionnement au profit de rĂ©alisations.