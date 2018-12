Plus de 6,3 milliards f cfa pour la couverture vaccinale au Cameroun

Le ministère de la Santé publique conjointement avec des partenaires au développement, a annoncé mercredi, le lancement dès 2019 d’un programme quinquennal de vaccination de plus de 6,3 milliards de francs CFA destiné pour le stockage des vaccins à travers l’acquisition de plus de 3 000 réfrigérateurs et congélateurs.Le projet explique-t-on au Programme élargi de vaccination (PEV) qui durera cinq ans vise à améliorer la couverture vaccinale en augmentant la capacité de stockage des vaccins.

Un programme financé par le gouvernement camerounais à hauteur de 50% et les 50% restants cofinancés par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (l’UNICEF), la Clinton Health Access Initiative, CHAI et d’autres partenaires.

En vue d’une meilleure couverture nationale de ce programme et pour faire face au déficit énergétique notamment dans les zones rurales, le gouvernement a annoncé l’acquisition de nouveaux réfrigérateurs à énergie solaire et électrique.

Dans certaines parties du pays, a expliqué Dr Christine Nkengue Pouth le coordonnateur du PEV dans la région de l’Est, l’on doit faire face à de fréquents mouvements massifs de réfugiés entre la République centrafricaine et le Cameroun et à l’insuffisance des ressources disponibles pour venir en aide aux enfants non vaccinés.

Elle a déploré le taux d’abandon actuel de 11% de la vaccination systématique des bébés dans la région, affirmant qu’il était bien supérieur au chiffre national de 7%.