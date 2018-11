Plus de 800.000 Mozambicains en situation d’insécurité alimentaire

Plus de 800.000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire au Mozambique pour la période allant de décembre 2018 à mars 2019, en raison des mauvaises récoltes de la saison agricole 2017/18 et de la hausse des prix des denrées alimentaires dans ce pays d’Afrique australe.Le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Higino Marrule affirmé vendredi que le gouvernement est en train de mettre en œuvre des mesures pour que les personnes touchées aient les moyens de bien préparer la prochaine campagne agricole prévue vers mars 2019.

« Des mesures sont déjà prises pour protéger les populations susceptibles de se trouver dans une situation de besoin », a annoncé Marrule en marge du Conseil national sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle présidé par le Premier ministre, Carlos Agostinho do Rosário.

Selon les statistiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la pluviométrie a été extrêmement mauvaise pendant la campagne agricole 2017/2018 dans de nombreuses régions du centre et du sud du Mozambique.

En raison des récoltes inférieures à la moyenne en 2018 dans les zones touchées, les prix des denrées alimentaires ont flambé, ce qui a considérablement réduit le pouvoir d’achat et l’accès des ménages au marché de la nourriture.