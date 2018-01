Plus de 900 millions FCFA à 12 bénéficiaires de la 2ème convention du crédit hôtelier et touristique

Au total 946 186 622 millions FCFA ont Ă©tĂ© accordĂ©s, jeudi Ă Dakar, Ă 12 bĂ©nĂ©ficiaires dans le cadre de la deuxième convention de financement du CrĂ©dit hĂ´telier et touristique (CHT) initiĂ© par le ministère du Tourisme Ă travers l’Agence sĂ©nĂ©galaise de promotion touristique (ASPT) en partenariat avec la Banque nationale de dĂ©veloppement Ă©conomique (BNDE).«L’enjeu du CrĂ©dit hĂ´telier et touristique (CHT) est de crĂ©er les conditions pour faire du tourisme un levier de dĂ©veloppement Ă©conomique et un moteur de croissance. Cela est possible grâce Ă la position stratĂ©gique du SĂ©nĂ©gal sur la route de l’Atlantique et Ă ses atouts culturels», a expliquĂ© le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne qui prĂ©sidait la cĂ©rĂ©monie de signature de la deuxième convention de financement du CHT au profit de 12 bĂ©nĂ©ficiaires de 7 rĂ©gions du pays.

Pour la première convention de financement signĂ©e en janvier 2017, il y avait 15 bĂ©nĂ©ficiaires qui s’Ă©taient partagĂ© 1 203 642 264 FCFA.

«Cette première ligne de crĂ©dit a permis aux bĂ©nĂ©ficiaires de crĂ©er 302 nouveaux emplois», s’est rĂ©joui Thierno Seydou Nourou Sy, directeur gĂ©nĂ©ral de la Banque nationale de dĂ©veloppement Ă©conomique (BNDE).

Parlant au nom des bénéficiaires, Pathé Dia a affirmé que ce financement leur permettra de donner un coup de pouce à la Destination Sénégal en relançant les activités hôtelières et touristiques.

«Mais, a poursuivi M. Dia, nous plaidons pour l’assainissement de notre secteur».

DestinĂ© Ă apporter un accompagnement aux entreprises du secteur hĂ´telier et touristique, le CrĂ©dit hĂ´telier et financier (CHT) est dotĂ© de 5 milliards FCFA suivie d’une rallonge de 2,5 milliards FCFA.

Son financement est plafonnĂ© Ă 100 millions FCFA avec 10 pour cent d’apports personnels. Le taux d’intĂ©rĂŞt est de 3,5 pour cent par an.