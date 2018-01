Plus de 93 % des réfugiés ont regagné la Côte d’Ivoire (ministre)

Plus de 93 % des rĂ©fugiĂ©s ivoiriens ont regagnĂ© la CĂ´te d’Ivoire, Ă l’issue de la crise post-Ă©lectorale a rĂ©vĂ©lĂ©, samedi, Pr Mariatou KonĂ©, ministre de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidaritĂ©.Selon la ministre, qui recevait le Prix de l’Interafricaine de communication et de sondage (ICS 2017) du  «meilleur membre du gouvernement ivoirien»  pour ses actions en faveur de la rĂ©conciliation et de la cohĂ©sion sociale,  «plus de 93% des rĂ©fugiĂ©s ont regagnĂ© la CĂ´te d’Ivoire».

« Nous continuons Ă multiplier les actions pour le retour de nos concitoyens qui sont encore en exil», a ajoutĂ© Mme KonĂ©, convaincue que  «c’est avec l’apport de tous, que notre pays  renoue avec la stabilitĂ© ». Près 45 000 personnes se sont exilĂ©es après la crise postĂ©lectorale ivoirienne de dĂ©cembre 2010 Ă avril 2011 qui a fait officiellement 3000 morts.

A propos du Prix, elle a saluĂ© tous les membres du gouvernement et ses collaborateurs. C’est  «le fruit d’une synergie d’actions», a-t-elle relevĂ©, dĂ©diant Ă©galement ce Prix au chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara  pour « sa grande vision » et d’avoir fait de la paix, « l’un des piliers de son programme».

Le  Directeur de l’Interafricaine de communication et de sondage (ICS) Charles SandĂ©, initiateur  du Prix, a indiquĂ© que « le dĂ©but d’indemnisation des victimes,  le retour des exilĂ©s, l’apaisement  dans le milieu scolaire,  des actions en faveur de la rĂ©conciliation nationale » ont entre autres militĂ© en faveur de la ministre.