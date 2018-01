Plus de soixante ans de tension entre les deux Corées

Les deux CorĂ©es qui se sont affrontĂ©es entre 1950 et 1953 n’ont jamais conclu de traitĂ© de paix et les 64 annĂ©es qui ont suivi ont Ă©tĂ© Ă©maillĂ©es de nombreux incidents et affrontements.

– 1950-53: la guerre –

Le 25 juin 1950, l’armĂ©e nord-corĂ©enne franchit le 38e parallèle marquant la division de la pĂ©ninsule entre le Nord communiste et le Sud capitaliste et s’empare de SĂ©oul en trois jours.

La guerre, qui s’est internationalisĂ©e avec le soutien des Etats-Unis au Sud et de la Chine au Nord, fera entre deux et quatre millions de morts.

Un armistice fragile est signĂ© le 27 juillet 1953 mais n’est pas suivi d’un traitĂ© de paix. Les deux CorĂ©es sont toujours techniquement en guerre.

– Infiltrations et attentats –

Depuis la fin de la guerre, de nombreux attentats, infiltrations de troupes et affrontements divers, la plupart provoqués par Pyongyang, ont menacé le cessez-le-feu. Pyongyang a placé à plusieurs reprises ses troupes en état de guerre.

– 21 janvier 1968: une Ă©quipe de 31 commandos, dĂ©pĂŞchĂ©e par Pyongyang Ă SĂ©oul pour assassiner le prĂ©sident Park Chung-Hee, est stoppĂ©e Ă une centaine de mètres de la prĂ©sidence. Plus de 90 Sud-CorĂ©ens sont tuĂ©s lors de la fusillade. Un seul des deux commandos survivants est capturĂ©.

– 18 aoĂ»t 1976: des soldats nord-corĂ©ens attaquent une Ă©quipe de bĂ»cherons dans la zone dĂ©militarisĂ©e entre les deux CorĂ©es. Deux soldats amĂ©ricains sont tuĂ©s.

– 9 oct 1983: la CorĂ©e du Nord bombarde un mausolĂ©e Ă Rangoun en Birmanie lors d’une visite du prĂ©sident sud-corĂ©en Chun Doo-hwan (21 morts, dont des ministres).

– 29 nov 1987: une bombe fait exploser un avion de la compagnie sud-corĂ©enne Korean Airlines (KAL) au large de la Birmanie (115 morts). SĂ©oul accuse Pyongyang qui a toujours niĂ©.

– 18 sept 1996: 24 agents nord-corĂ©ens et quatre Sud-corĂ©ens tuĂ©s lors d’une tentative d’infiltration d’un sous-marin de poche en CorĂ©e du Sud, près du port oriental de Gangneung.

– Affrontements directs –

– 15 juin 1999: heurts entre bâtiments des deux CorĂ©es au large de l’Ă®le frontalière de Yeonpyeong, en mer Jaune, une cinquantaine de Nord-CorĂ©ens tuĂ©s et un torpilleur coulĂ©.

– 26 mars 2010: la corvette Cheonan est torpillĂ©e, selon SĂ©oul, par un sous-marin nord-corĂ©en (46 marins tuĂ©s). Pyongyang dĂ©ment toute implication.

– 23 nov 2010: les forces nord-corĂ©ennes tirent 170 obus ou roquettes sur l’Ă®le de Yeonpyeong, première attaque contre une zone peuplĂ©e de civils depuis la guerre, faisant quatre morts dont deux civils, riposte armĂ©e de SĂ©oul.

– 20 aoĂ»t 2015: Ă la frontière, exceptionnel Ă©change de tirs d’artillerie entre les deux ennemis. Kim Jong-Un menace son rival d’une « guerre totale ».

– Les ambitions nuclĂ©aires de Pyongyang –

La CorĂ©e du Nord rĂ©alise, le 9 octobre 2006, son premier essai nuclĂ©aire rĂ©ussi et est depuis sous le coup d’une sĂ©rie de sanctions internationales.

En 2017, Pyongyang multiplie les tirs de missiles balistiques et mène le 3 septembre son sixième essai nuclĂ©aire, le plus puissant Ă ce jour, sur fond d’escalade verbale entre le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump et le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un.

Le 21 septembre, le nouveau prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In affirme devant l’ONU que la CorĂ©e du Sud ne recherche pas « l’effondrement » de la CorĂ©e du Nord mais met en garde sur le risque d’un « affrontement militaire accidentel », exigeant que Pyongyang « renonce Ă son programme nuclĂ©aire ».

SĂ©oul annonce le 6 novembre mettre sur liste noire dix-huit banquiers nord-corĂ©ens Ă©tablis en Chine, Russie et Libye, premières mesures unilatĂ©rales depuis l’arrivĂ©e au pouvoir en mai de M. Moon.

– 2018: vers une reprise des discussions –

Le 3 janvier 2018, les deux CorĂ©es remettent en service un tĂ©lĂ©phone rouge transfrontalier fermĂ© depuis 2016, après que Kim Jong-Un a Ă©voquĂ© une participation de son pays aux JO d’hiver en fĂ©vrier Ă Pyeongchang en CorĂ©e du Sud.

Le 5 janvier, sur proposition de Séoul, les deux pays conviennent de tenir le 9 janvier leurs premières discussions depuis décembre 2015.