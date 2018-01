Plusieurs centaines de manifestants à Berne contre Trump à Davos

Plusieurs centaines de personnes de la mouvance anti-capitaliste ont manifestĂ© samedi Ă Berne dans le calme contre la venue du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump au forum de Davos, a constatĂ© l’AFP.

Arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: « Eat the rich » (« mangez les riches »), « Fight WEF, Trump, Capitalism (« Combattons le forum, Trump et le capitalisme »), les manifestants protestaient Ă©galement contre la tenue du forum de Davos organisĂ© du 22 au 26 janvier, dans cette petite ville du canton des Grisons, Ă l’ouest de la Suisse.

Alors que les autoritĂ©s suisses avaient mis en garde contre un risque « d’importantes violences » Ă l’occasion de ce rassemblement qui n’avait pas Ă©tĂ© autorisĂ©, le cortège est restĂ© calme et aucun incident n’avait Ă©tĂ© signalĂ© en fin d’après-midi, selon l’agence suisse ATS.

La manifestation Ă©tait organisĂ©e Ă l’appel de l’association anti-capitaliste suisse RJG.

Sur son site internet, RJG se félicitait samedi après-midi que « malgré une forte présence policière et les provocations importantes de policiers en civil, la manifestation ait pu être organisée avec succès ».

« Le Forum Ă©conomique mondial (de Davos) prĂ©tend ĂŞtre une plateforme pour proposer des solutions constructives Ă des problèmes globaux », affirme l’association RJG mais « il est et reste une rencontre pour discuter de la mise en place d’un agenda nĂ©olibĂ©ral ».

La Maison Blanche a annoncĂ© mardi que le prĂ©sident amĂ©ricain avait prĂ©vu de se rendre au WEF Ă Davos, oĂą se rendent chaque annĂ©e des personnalitĂ©s politiques internationales tout comme d’importants hommes d’affaires pour discuter politique, Ă©conomie et affaires.

LancĂ©e mercredi par l’organisation suisse Campax, la pĂ©tition « Trump, vous n’ĂŞtes pas le bienvenu – tenez-vous loin de Davos! » avait recueilli plus de 12.880 signatures samedi.

Une autre manifestation contre sa présence est attendue à Zurich dans la soirée du 23 janvier.