Plusieurs dizaines de disparus après les coulées de boue en Californie

Plusieurs dizaines de personnes manquaient toujours Ă l’appel jeudi après les coulĂ©es de boue ayant fait au moins dix-sept morts dans le sud de la Californie, dĂ©truisant de nombreuses maisons et coupant de cruciaux axes routiers.

« Il y a 43 personnes que nous recherchons pour savoir si elles manquent pour de bon », a dĂ©clarĂ© le sheriff Bill Brown, du contĂ© de Santa Barbara, avant d’ajouter: « C’est un chiffre qui change constament ».

Selon un précédent bilan des autorités jeudi, le nombre de disparus avait été réduit à huit contre treize mercredi soir. Le nombre de morts est inchangé.

La sheriff Brown a expliquĂ© que les personnes disparues pourraient ĂŞtre retrouvĂ©es, tout en prĂ©venant que le nombre de morts pourrait s’aggraver.

« Il y a des mères, des pères, des grand-pères, des proches, et la liste continue… », a-t-il ajoutĂ©.

Des pluies torrentielles lundi et mardi, les premières en dix mois, ont entraĂ®nĂ© des coulĂ©es de boue charriant de nombreux dĂ©bris sur les collines de Montecito et d’autres villes du comtĂ© de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles.

« Ca a Ă©tĂ© une nuit effrayante », a confiĂ© Ă l’AFP Jane Barret, une habitante de Montecito, expliquant que l’un de ses mĂ©decins et un ancien voisin faisaient partie des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es.

« Cela va prendre beaucoup de temps » pour se remettre des catastrophes naturelles qui ont frappé la région ces deux derniers mois, a-t-elle ajouté.

Des incendies, parmi les plus vastes jamais survenus en Californie, ont forcĂ© l’Ă©vacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes en dĂ©cembre et dĂ©truit des centaines de bâtiments. Les coulĂ©es de boue sont survenues quasiment dans les mĂŞmes zones deux semaines après le retour de certains habitants chez eux.

Les flammes ont rĂ©duit la vĂ©gĂ©tation en cendres, crĂ©ant les conditions optimales pour le drame qui s’est produit en dĂ©but de semaine. Le comtĂ© de Ventura a reçu 13 centimètres de pluie cumulĂ©e en quelques heures, d’après les services mĂ©tĂ©orologiques.

Les opĂ©rations de nettoyage ont commencĂ© mais les Ă©quipes peinaient jeudi Ă retirer une boue particulièrement visqueuse des rues de Montecito, tandis qu’en d’autres endroits, il s’agissait de rĂ©tablir l’alimentation Ă©lectrique.

Et plus d’une cinquantaine de kilomètres de l’autoroute 101, qui connecte le nord et le sud de la Californie, restaient bloquĂ©s par la boue.