Plusieurs icÃ´nes du Jazz Ã  Ouagadougou du 27 avril au 5 mai

Le 26e festival international de musiques « Jazz Ă Ouaga », qui se tiendra du 27 avril au 5 mai Ă dans la capitale burkinabè, verra la participation des tĂŞtes d’affiche du Jazz mondial, ont annoncĂ© jeudi les organisateurs de l’Ă©vĂ©nement au cours d’une confĂ©rence de presse.Sont de ces tĂŞtes d’affiche, le duo amĂ©ricain Shola Adisa et Farrar Quartet, de l’icĂ´ne malienne Vieux Farka TourĂ©, le Belge Jef Neve Trio, le prix DĂ©couverte RFI 2017 MbouillĂ© KoitĂ© (Mali), de Cheick Tidjane Seck, de la Suissesse Florence Chitacumbi, de Identitet Trio (Suède).

Il y aura Ă©galement la prĂ©sence des jazzmen burkinabè Simon Winsey, Achille Ouattara et Sabwana Orchestra et du duo Burkina-Mali Debademba sans oublier le groupe ghanĂ©en Nii Obli et The Jazz Accra Quintet et bien d’autres jazzmen.

Il est donc attendus 40 groupes musicaux dont la moitié issue du Burkina Faso. Les 20 000 festivaliers attendus vivront 9 jours de concert à Ouagadougou et 2 jours à Bobo-Dioulasso selon les organisateurs.

Selon le prĂ©sident de l’association Jazz Ă Ouaga, Abdoulaye Diallo, « cette annĂ©e l’innovation majeure est le village Jazz de la bonne humeur pour allier humour et Jazz dans la cours du Fespaco, pour Ă©gayer les Ouagavillois après l’attaque terroriste du 2 mars ».

Le festival Jazz Ă Ouaga dont le budget est Ă©valuĂ© Ă 104 092 285FCFA s’Ă©chafaudera sous le thème « L’Afro-Jazz manding : source inĂ©puisable et berceau d’une musique intemporelle ».

Cette annĂ©e les concerts vont se tenir dans deux lieux : le CENASA et le Reemdogo, le centre culturel français ayant Ă©tĂ© endommagĂ© lors de l’attaque terroriste du 2 mars.

Le festival international de musique Jazz à Ouaga a été créé en 1992 et se tient chaque année sans discontinuer.