Prévention santé n°69 : La migraine, un casse-tête pour les scientifiques

La Migraine résultat d’un dysfonctionnement des systèmes nerveux et vasculaire, fait encore l’objet d’études. « Prévention Santé » revient cette semaine sur ce syndrome douloureux qui peut s’exprimer avec ou sans aura, selon qu’il s’accompagne ou non de manifestations cliniques transitoires plus ou moins sévères.

La migraine frappe souvent l’adulte jeune, volontiers la femme entre l’âge du début des règles et l’âge de 50 ans.

Le docteur Ombolo, médecin nutritionniste clinicien et président de « SOS Médecins Cameroun », nous parle dans cette édition de la physiopathologie des migraines et des deux principales théories à ce sujet. Il revient sur les principales formes de migraine, leurs facteurs de risque et et les conseils pratiques pour éviter la survenue ces crises souvent invalidantes qui peuvent altérer la qualité de vie des patients.

