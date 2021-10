Prévention santé n°72 : Les excroissances cutanées (VPH)

Les verrues sont de petites excroissances cutanées d’origine virale qui sont causées par le virus du papillome humain (VPH). Elles sont extrêmement courantes et contagieuses, elles peuvent pousser n’importe où sur la peau.

Il en existe de nombreux types, comme par exemples : les verrues vulgaires, verrues plantaires, verrues filiformes ou encore verrues génitales… Ces virus existent naturellement sur la peau, donc lorsque le système immunitaire d’une personne est affaibli, elle court un plus grand risque de contracter le virus. Plus tôt une verrue est traitée, plus il sera facile de la détruire. Certaines peuvent devenir cancéreuses.

«Prévention Santé » vous dit ce qu’il faut savoir concernant ces infections qu’il ne faut pas négliger.

Le docteur Ombolo, Président de « SOS Médecins Cameroun » présente les différents types de verrues existantes, il nous parle des traitements adaptés à chacune de ces particularités. Le virus du papillome humain peut également être la cause de nombreux problèmes durant la grossesse, et être une obstruction durant l’accouchement, le bébé lui aussi peut être infecté.

Quelles sont les précautions à prendre, les différents traitements et solutions existantes pour lutter et soigner ces infections ? Le Docteur Ombolo répond à ses questions et de nombreuses autres concernant le risque de cancers dû au (VPH). Il nous parle également des vaccins existant.

Si vous souhaitez contacter la production ou poser des questions, écrivez à : wilsonafrique@gmail.com