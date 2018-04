PolÃ©mique sur l’aÃ©roport de Douala et finance illicite en couverture des journaux camerounais

La folle rumeur sur la prĂ©tendue fermeture de l’aĂ©roport international de Douala par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec en plat de rĂ©sistance la fermeture par les autoritĂ©s d’une officine illĂ©gale promettant la fortune aux jeunes, sont au menu des journaux camerounais parus jeudi.«Tentative de sabotage : le complot contre AĂ©roports du Cameroun Ă©ventré» ; «La fausse rumeur de la fermeture de l’aĂ©roport» ; «L’aĂ©roport de Douala ne sera pas fermé» ; «Que se passe-t-il Ă l’aĂ©roport de Douala ?» sont les titres qui barrent la couverture d’InfoMatin, L’Essentiel, Politica et Mutations.

Reprenant Ă son compte une mise au point de l’Association des compagnies aĂ©riennes de l’aĂ©roport international de la mĂ©tropole Ă©conomique (AOC Douala), la première publication citĂ©e moque «un audit fictif» d’un organisme imaginaire, avec Ă la clĂ© un rapport de l’OACI qui n’a jamais existĂ©.

Les attaques auxquelles est victime le management de AĂ©roports du Cameroun (ADC), via la plateforme de la principale porte d’entrĂ©e du pays, procèdent en rĂ©alitĂ©, selon InfoMatin, «d’une manipulation en vol planĂ©, couplĂ©e Ă une instrumentalisation Ă grande Ă©chelle pour de gros intĂ©rĂŞts financiers et stratĂ©giques».

Comment peut-on annoncer la fermeture d’une infrastructure de cette importance, sans jamais citer les termes du rapport accablant qu’on attribue Ă l’OACI ? s’interroge L’essentiel qui bat en brèche «un fantasmerelayĂ©e par plusieurs mĂ©dias locaux.

«Contrairement aux allĂ©gations relayĂ©es dans l’opinion, le hub de la mĂ©tropole Ă©conomique ne fait l’objet d’aucune menace par l’OACI, et l’Association des compagnies aĂ©riennes de cet aĂ©roport international dĂ©ment avec Ă©nergie la rumeur», tranche Politica.

Pour tout dire, renchĂ©rit Mutations, ce n’est que le 22 avril prochain que les Ă©missaires de l’organisation internationale dĂ©butent leur mission de vĂ©rification de conformitĂ© Ă Douala.

Pour La Nouvelle Expression, l’opinion est aujourd’hui en face d’une affaire infondĂ©e, alors que la mission règlementaire de l’OACI n’a mĂŞme pas dĂ©butĂ©.

D’une mĂ©tropole Ă l’autre, c’est la capitale politique, YaoundĂ©, qui intĂ©resse L’Anecdote Ă travers la dĂ©cision du prĂ©fet du dĂ©partement du Mfoundi, Jean Claude Tsila, interdisant d’activitĂ©s la Mission d’intĂ©gration et de dĂ©veloppement pour l’Afrique (MIDA), une sorte de «secte» promettant des paquets d’argent aux jeunes, de prĂ©fĂ©rence inactifs.

Pour le bihebdomadaire, le mouvement en question, accusĂ© entre autres de port illĂ©gal d’attributs militaires, escroquerie par appel au public et corruption de la jeunesse, appartient Ă l’Ordre souverain des chevaliers de justice et paix, un regroupement Ă©sotĂ©rique surfant sur la pauvretĂ© des masses pour recruter des adeptes.

Pour L’essentiel, sous le titre «L’argent ne tombe pas du ciel», cette affaire mettant aujourd’hui dans le dĂ©sarroi des milliers de jeunes ayant investi imprudemment de fortes sommes d’argent, pue l’arnaque Ă plein nez.

Quotidien Ă capitaux publics, Cameroon Tribune dĂ©nonce le phĂ©nomène des «vendeurs d’illusions» dont les financements viendraient de partenaires extĂ©rieurs prĂ©tendant vouloir aider les jeunes Ă lutter contre la dĂ©linquance, la pauvretĂ© et le grand banditisme et qui, de plus en plus, s’installent sans autorisation, laissant sur le carreau quelques temps après, de nombreux citoyens.

Pour le seul mois de fĂ©vrier, rapporte ce journal, 1 800 jeunes avaient Ă©tĂ© formĂ©s et auraient reçu plus de 2 milliards FCFA, MIDA offrant en plus, par ce qu’on appelle le marketing de rĂ©seau, la possibilitĂ© Ă tout un chacun d’inscrire autant de personnes qu’il le dĂ©sire et de gagner ainsi de l’argent au prorata du nombre de personnes inscrites, ce fut la ruĂ©e.

Reste que, Ă en croire Baromètre Communautaire, ce sont actuellement 5000 jeunes, impactĂ©s par la fermeture de MIDA et qui pensaient avoir une insertion professionnelle Ă portĂ©e de main, qui sont en grande colère contre le prĂ©fet du Mfoundi, le dĂ©partement qui abrite YaoundĂ©, et menacent d’engager des mouvements sociaux de masse pour crier leur frustration.