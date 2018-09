Police sénégalaise : le nouveau DG promet « la continuité dans la montée en puissance »

Le nouveau Directeur général de la police nationale (DGPN) sénégalaise, l’inspecteur général Ousmane Sy, a annoncé, vendredi à Dakar, qu’il comptait s’inscrire dans « la continuité » de l’action de son prédécesseur, Oumar Maal, pour mieux réussir la « montée en puissance de la police nationale ».« La montée en puissance de la police nationale est inéluctable. Mon prédécesseur, l’inspecteur général de police Oumar Maal, à qui je rends un hommage appuyé, en avait un sacerdoce. Et j’entends m’inscrire dans la continuité, avec la mise en place de systèmes et méthodes novateurs », a affirmé M. Sy, lors de son installation dans ses fonctions de Directeur général de la police nationale.

Témoignant son « dévouement » et sa « loyauté » au président Macky Sall qui l’a nommé à la « plus prestigieuse fonction » de la police nationale, l’inspecteur Ousmane Sy s’est dit conscient que les « défis qui nous attendent sont nombreux et multiformes et attendent de notre part un engagement sans faille ».

« Le combat est ardu, mais il reste à la hauteur des hommes et des femmes que vous êtes », a-t-il lancé à ses collaborateurs.

Entre autres engagements, il a assuré que la couverture sécuritaire résultant du « maillage incomplet (du territoire) serait corrigée » et les « dérives » notées sur les réseaux sociaux « seront combattues et réprimées ».

« Une assistance médico-sociale » sera aussi mise en œuvre en faveur des « veuves et orphelins » des agents de la police, a souligné Ousmane Sy qui compte également « renforcer les rapports police-population » et surtout la « relation » de l’institution sécuritaire « avec la presse ».

Souhaitant « pleins succès » au nouveau DGPN, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a présenté la nomination d’Ousmane Sy comme une « marque de confiance du chef de l’Etat » qui vient consacrer un « couronnement mérité d’une carrière belle et riche ».

« Je vous engage à mettre l’accent dans la formation de vos hommes », a dit le ministre, l’exhortant parallèlement « à achever les derniers chantiers de la police nationale ».

Saluant l’entrée en matière de son successeur, le néo retraité, l’inspecteur Oumar Maal, qui a servi plus de 36 ans la police sénégalaise et depuis le 20 octobre 2015 à la tête de la DGPN, a « témoigné (sa) satisfaction » à chacun de ses anciens collaborateurs.

Il a également souligné les « avancées notables » de la police nationale, sous sa direction, avec « l’accroissement » des moyens matériels et humains, le reflux de la délinquance avec une étude qui sera bientôt publiée sur la capitale Dakar et le programme d’installation de la vidéosurveillance qui est en cours.

Ancien enfant de troupe, le nouveau directeur général de la police nationale, né en juin 1963 à Saint-Louis (nord), a un riche cursus académique et professionnel.