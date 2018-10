Politiciens et Lions du football font les choux gras des quotidiens sénégalais

La presse quotidienne sénégalaise parvenue, samedi à APA, est partagée entre l’actualité politique alimentée par divers sujets et les Lions de l’équipe nationale A de football qui doivent affronter, ce samedi soir à Dakar, le Soudan en match comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Can 2019.Vox Populi revient sur la session ordinaire unique 2018-2019 de l’Assemblée nationale qui a renouvelé son bureau et affiche les « aveux et révolte de Yaye Fatma Diop après son hold-up » qui lui a permis d’être élue 8ème vice-présidente en remplacement de Pape Diop avec qui elle partage le groupe parlementaire Liberté et Démocratie.

« Contre l’avis du Pds, la députée libéral de Mbacké, soutenue par Benno Bokk Yakaar (majorité), éjecte Pape Diop de la 8ème vice-présidence », note Vox Populi, dans lequel journal, la dame affirme : « J’assume ma proximité avec le pouvoir. C’est quoi a discipline de parti ? Abdoulaye Wade a dit que c’est son fils ou le chaos. Des gens sont sortis pour présenter leur candidature ».

Traitant de cette actualité, Walfadjri indique que « Benno réussit son putsch contre Pape Diop ».

A propos de la présidence du groupe parlementaire Liberté et Démocratie du Pds, ce quotidien estime qu’en faisant remplacer Madické par « un analphabète », Cheikh Bara Doly, « Wade dévalorise la présidence » de son groupe.

« Ouverture de la session ordinaire unique 2018-2019 de l’Assemblée nationale hier, vendredi : 13ème législature, Acte II », titre Sud Quotidien.

Dans son dossier du jour, EnQuête s’intéresse à l’engagement politique des artistes et se demande : « Opportunisme ou réalisme ? »

A sa Une, L’As informe que « Macky engraisse les institutions » avec une hausse des budgets de la Présidence de la Primature, du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Au même moment, Le Quotidien met en exergue la Loi de finance 2019 arrêté à plus de 4000 milliards f cfa et titre : « Macky solde ses comptes avec Wade ».

S’il en st ainsi, c’est parce que, selon nos confrères, cette « loi des finances vise à réparer une économie détériorée de 2000 à 2012 ».

Le match Sénégal-Soudan de ce soir à 19 heures fait la Une de Stades qui écrit : « Reprendre goût au succès » car, Sénégal-Pologne (2-1) est la dernière victoire des Lions.

Ce qui fait dire au coach Aliou Cissé que « j’attends des joueurs un grand match ».

« Sénégal-Soudan, aujourd’hui à 19h-Rien que la victoire ! », s’exclame Le Soleil.

Pour L’Observateur, « les Lions (sont) dans le choc des extrêmes », poussant le coach Cissé à dire que « nous allons vers un match difficile ».

Quoi qu’il en soit, L’As informe que « Cissé exige la victoire à ses poulains ».