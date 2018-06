Politique, administration et sport au menu des quotidiens marocains

L’affaire du Sahara, la violence dans l’école, les enjeux de la réforme de l’administration et le match Maroc-Espagne sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce lundi.+Al Massae+ rapporte que Horst Köhler, l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU au Sahara, sera au Maroc cette semaine. Cette visite, prévue les 28 et 29 juin, le conduira dans les villes de Laâyoune, Smara et Dakhla, précise le quotidien. «Cette visite sera l’occasion d’évaluer les projets de développement en cours dans la région et auxquels une enveloppe de 77 milliards de dirhams est consacrée», lit-on. Elle coïncide également avec la tenue, à Dakhla, d’un forum organisé par la Chambre des conseillers et dont le thème n’est d’ailleurs autre que ces mêmes projets de développement.

Dans le même sillage, + Akhbar Al Yaoum+ explique qu’il s’agit du tout premier déplacement de Köhler dans les trois villes précitées, sa précédente tournée s’étant limitée à la capitale, Rabat. Köhler s’est auparavant rendu à Alger et dans les camps de Tindouf, le but de son voyage étant également d’amener les différentes parties prenantes à la question du Sahara marocain à se réunir autour d’une même table de négociations.

Citant le politologue Mohamed Chakir, le quotidien avance qu’il y a urgence en la matière, «le délai de six mois accordé par le conseil de sécurité avant un nouveau rapport onusien étant court et portant en soi un message sur la nécessité d’accélérer ces négociations». Le politologue ajoute également que le fait d’intégrer Alger dans cette tournée est une réponse favorable à la thèse marocaine qui considère que le voisin de l’Est est partie prenante dans ce conflit. Akhbar Al Yaoum rappelle, par ailleurs, que le dernier round de négociations remonte à…2008.

Pour +Al Ahdath Al Maghribia+, le déplacement à Alger n’a pas manqué de gêner les autorités de ce pays qui, au nom d’une supposée neutralité, s’écarte de tout processus à même d’aboutir à une solution au conflit tout en activant ses moyens et ses réseaux en soutien aux thèses séparatistes. «Cette visite intervient également dans un climat de hautes tensions dans les camps de Tindouf, le Polisario n’ayant pas hésité à ouvrir le feu sur des manifestants, la semaine dernière», rapporte le quotidien.

+Al Akhbar+, quant à lui, rappelle que l’ONU avait également exprimé son inquiétude face à la présence du Polisario dans la zone tampon et appelé à son retrait total et définitif de cette région.

+Aujourd’hui le Maroc+ revient sur la violence en milieu scolaire. La publication déplore le manque d’une « solution efficace » contre cette problématique, estimant que la violence scolaire serait « le signe avant-coureur d’un malaise plus profond, celui dune école en état de faillite ».

La responsabilité est collective et la solution ne peut être que collective, suggère-t-il, appelant les parties concernées à faire preuve de plus d’imagination et d’innovation et les familles à s’impliquer davantage afin de « maximiser les chances « d’aboutissement de toute solution.

+L’Opinion+ s’intéresse aux enjeux de la réforme de l’administration. Le journal constate que les hautes instructions que le Roi Mohammed VI a récemment données au ministre de l’Intérieur l’exhortant à prendre les mesures nécessaires en vue d’une meilleure efficacité et une rationalisation exemplaire des ressources humaines parmi le corps des agents d’autorité, attestent de la ferme détermination à rehausser le niveau de prestation de l’administration et placer l’usager du service public au cœur d’une réelle dynamique du progrès.

Côté sport, «L’Afrique ne mérite pas la VAR!». C’est le slogan qui sera brandi par les milliers de supporters marocains lors du dernier match de la sélection contre la Roja espagnole. Une manière de protester de façon très civilisée, et qui met la Fifa dans l’embarras, rapporte +Al Massae+.

Comme d’autres sélections, les Lions de l’Atlas ont souffert injustement de cette technologie, notamment face au Portugal alors que les images ont parlé: Noureddine Amrabat a été bel et bien bousculé dans les 18 mètres et Khalid Boutaib a été immobilisé par le défenseur portugais Pepe, permettant à Ronaldo de se débarrasser du marquage et inscrire un but assassin synonyme d’élimination du Maroc.

Malgré l’évidence de ces deux fautes, l’arbitre n’a pas jugé utile d’écarter le doute en faisant appel à la technologie de la VAR, suscitant ainsi la suspicion chez les supporters marocains qui ont décidé de transmettre le message à la Fifa lors du match contre l’Espagne.

En plus du Maroc, la VAR a fait d’autres victimes comme l’Egypte privée de penalty évident lors de sa rencontre contre la Russie, ainsi que le Brésil qui a concédé un but face à la Suisse malgré une faute grossière contre un défenseur de la Seleção, rappelle le quotidien arabophone.