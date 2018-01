Politique, Ã©conomie et justice au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi consacrent de larges commentaires aux retombĂ©es du projet de jumelage institutionnel Maroc-Union europĂ©enne, au dĂ©bat engagĂ© sur l’interdiction du cumul des indemnitĂ©s Ă©lectorales, Ă la rĂ©forme de la Caisse de compensation et au verdict prononcĂ© dans l’affaire du meurtre d’un parlementaire.Abordant le sĂ©minaire sur le projet de jumelage institutionnel Maroc-Union europĂ©enne, tenu au dĂ©but de la semaine Ă la Chambre des reprĂ©sentants, +Al Ittihad Al Ichtiraki+ indique que cette rencontre a montrĂ© que les domaines de travail et de coopĂ©ration entre les deux parties s’Ă©largissent d’une annĂ©e Ă l’autre et que ce jumelage, qui s’appuie sur le statut avancĂ© du Maroc et auquel se sont associĂ©es plusieurs institutions, gouvernementales, administratives et lĂ©gislatives, a permis aux parties de dĂ©velopper leurs performances.

Les deux parties ont, aujourd’hui plus que jamais, besoin de maintenir, entretenir et dĂ©velopper ces relations et de chercher les domaines qui permettraient de les consolider davantage, estime l’auteur de l’article.

De ce fait, toutes les manĹ“uvres ourdies par des individus dans certaines institutions de l’Union europĂ©enne Ă dessein de nuire Ă ces relations historiques « ne sont que l’expression des intentions des ennemies de l’intĂ©gritĂ© territoriale du Royaume, qui cherchent coĂ»te que coĂ»te Ă troubler les relations liant Rabat et Bruxelles », relève-t-il.

+Al Alam+ revient sur le dĂ©bat engagĂ© sur l’interdiction du cumul des indemnitĂ©s. La publication souligne que ce sujet sur les indemnitĂ©s que cumulent certains « Ă©lus chanceux » ne doit pas faire l’objet de « surenchères politiques », car c’est un sujet qui a suscitĂ© l’intĂ©rĂŞt de l’opinion publique.

Les indemnitĂ©s Ă supprimer ou Ă rĂ©duire par une proposition de loi dĂ©posĂ©e Ă la Chambre des reprĂ©sentants sont inscrites dans d’autres textes de loi et ne pourraient ĂŞtre abrogĂ©es que par des lois, explique-t-il, soulignant la nĂ©cessitĂ© de traiter cette question Ă la source, en l’occurrence par la modification des articles prĂ©voyant ces indemnitĂ©s dans les autres lois, notamment celles se rapportant au parlement, aux collectivitĂ©s territoriales et aux chambres professionnelles.

+Assabah+  rapporte que le gouvernement El Othmani s’achemine vers la suppression de la Caisse de compensation, dont bĂ©nĂ©ficient les sociĂ©tĂ©s et les mĂ©nages aisĂ©s Ă près de 80%.

Selon des sources du journal, le gouvernement aurait dĂ©cidĂ© de mettre fin Ă la Caisse de compensation vers 2020, soit une annĂ©e avant la date d’Ă©lections lĂ©gislatives. L’exĂ©cutif entend accorder aux familles modestes des subventions directes variant entre 500 et 700 DH par mois (1 euro = 11 DH). Les dĂ©penses qui seraient engagĂ©es dans ce cadre ne dĂ©passeraient pas 5 milliards de dirhams, soit un montant infĂ©rieur Ă 15 milliards de dirhams fixĂ©s dans la loi de finances pour 2018.

Revenant au dossier du crime qui a horrifiĂ© le Maroc tout entier et qui a coĂ»tĂ© la vie au dĂ©putĂ© Abdellatif Merdas, tuĂ© de plusieurs balles devant son domicile en mars dernier, +Al Ahdath Al Maghribia+ Ă©crit que c’est avec des cris hystĂ©riques et des gestes frĂ©nĂ©tiques que l’Ă©pouse de la victime a accueilli le prononcĂ© de sa condamnation. A tel point que les agents de l’ordre ont Ă©tĂ© obligĂ©s de forcer un peu la dose pour l’arracher au box des accusĂ©s et la conduire vers sa geĂ´le de Oukacha, oĂą elle est bien partie pour passer le restant de sa vie. A moins qu’elle n’interjette appel et que le tribunal ne se montre plus clĂ©ment envers celle qui Ă©tait Ă la fois Ă©pouse (ou concubine) de la victime et maĂ®tresse du meurtrier, Hicham Mouchtari.

Ce dernier a Ă©copĂ©, en tant qu’accusĂ© principal, de la peine capitale, le tribunal ayant retenu contre lui, souligne le quotidien +Assabah+, l’homicide volontaire avec prĂ©mĂ©ditation et guet-apens. Ce qui tombe sous le coup de l’Article 602 du Code procĂ©dure pĂ©nale qui prĂ©voit l’exĂ©cution du meurtrier. Les deux proches de Hicham Mouchtari, Ă savoir son neveu (Hamza) qui conduisait la voiture du crime et la voyante qui a mis Mouchtari en relation avec l’Ă©pouse de Merdas, ont Ă©tĂ© condamnĂ©s respectivement Ă 30 et 20 ans de prison ferme.

Dans le mĂŞme sillage, +Al Massae+ rapporte que, Ă part l’accusĂ© principal, les trois autres condamnĂ©s ont catĂ©goriquement niĂ© avoir Ă©tĂ© mis au courant de la prĂ©paration du crime par Mouchtari, ex-conseiller de la commune de Sbata Ă Casablanca. Le neveu du criminel dit avoir commis une seule erreur, celle de n’avoir pas, immĂ©diatement après le crime, averti la police plutĂ´t que de tenter de fuir Ă l’Ă©tranger.

Pour sa part, +Al Akhbar+ rapporte que les accusĂ©s se sont mutuellement rejetĂ© la responsabilitĂ© du crime, particulièrement Mouchtari, son neveu et l’Ă©pouse de Merdas, ce qui a amenĂ© le Parquet Ă exiger la peine maximale Ă l’encontre de ces trois personnes. Les avocats de ces derniers ont dĂ©sormais dix jours pour faire appel au verdict, d’autant que l’audience de lundi aurait vu la divulgation de nouveaux Ă©lĂ©ments par les accusĂ©s, selon une source citĂ©e par la publication.