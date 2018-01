Politique, économie et sécurité au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi consacrent leurs commentaires Ă nombre de sujets dont la question du Sahara, l’impact du passage au rĂ©gime de change flottant, l’accord de pĂŞche entre le Maroc et l’Union EuropĂ©enne et les procĂ©dures de contrĂ´le des frontières.+Akhbar Al Yaoum+ rapporte que l’envoyĂ© personnel du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Horst Köhler, vient enfin de dĂ©voiler sa stratĂ©gie pour trouver une solution dĂ©finitive au conflit du Sahara. L’ancien prĂ©sident allemand s’est ainsi rendu Ă Kigali, vendredi dernier, pour rencontrer le prĂ©sident rwandais, Paul KagamĂ©, qui assumera la prĂ©sidence de l’UA Ă partir de la fin de ce mois.

Quelques jours auparavant, note la mĂŞme source, c’est avec l’actuel prĂ©sident de la Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qu’il s’est entretenu. L’Ă©missaire onusien a Ă©galement rencontrĂ© le prĂ©sident du Conseil de paix et de sĂ©curitĂ©, relevant de l’UA, SmaĂŻl Chergui, prĂ©cise le journal. Köhler a d’ailleurs entamĂ© cette virĂ©e diplomatique, affirme la mĂŞme source, Ă Bruxelles oĂą il a eu des entretiens avec le chef de la diplomatie europĂ©enne, Federica Mogherini.

La nature de ces visites fait dire au journal que l’envoyĂ© personnel planche sur un plan d’action pour l’avenir, puisqu’il a veillĂ© Ă rencontrer le futur prĂ©sident de l’UA, Paul KagamĂ©, et non le prĂ©sident sortant, le GuinĂ©en Alpha CondĂ©.

Mais, note le quotidien, en agissant de la sorte, l’Ă©missaire onusien a dĂ©passĂ© les lignes rouges fixĂ©es par le Maroc. Le Royaume, bien avant de la rĂ©intĂ©grer a, en effet, toujours veillĂ© Ă tenir l’UA Ă l’Ă©cart de ce conflit qui, pour lui, relève de la seule ONU et de son Conseil de sĂ©curitĂ©. C’est donc une première que vient de signer Horst Köhler, puisqu’aucun de ses prĂ©dĂ©cesseurs ne s’est jamais entretenu avec des responsables africains dans le cadre de sa mission.

En effet, affirme Abdelmajid Belghazal, citĂ© par le journal, la teneur du dernier discours royal, prononcĂ© Ă l’occasion de la Marche verte, a clairement fixĂ© le cadre des nĂ©gociations sur le Sahara. En revanche, prĂ©cise ce spĂ©cialiste de la question, la dĂ©marche du responsable onusien ne changera rien au fonds du dossier puisque, selon les documents de l’ONU relatifs Ă ce conflit, c’est Ă l’instance onusienne, exclusivement investie de la mission, de le gĂ©rer et de trouver une solution.

Et la mĂŞme source d’ajouter qu’il ne faut pas en vouloir Ă l’Ă©missaire onusien d’avoir entamĂ© une dĂ©marche exploratrice pour sonder les avis des uns et des autres et se donner les moyens d’assurer sa mission. Ce faisant, il ne fait que tâter le terrain et explorer toutes les voies Ă mĂŞme de lui permettre de relancer les nĂ©gociations. En mĂŞme temps, il inscrit sa dĂ©marche dans un cadre plus large.

+L’Economiste+ aborde les retombĂ©es du passage au rĂ©gime de change flottant adoptĂ© par le Maroc Ă partir de ce lundi. La publication affirme que ce passage est un « signal rassurant » pour des raisons politiques dans la mesure oĂą les autoritĂ©s marocaines montrent finalement qu’ « elles sont capables de s’affranchir du dogmatisme et de leur prudence atavique », et Ă©conomiques car la conjoncture « moribonde » actuelle plaide pour « une dĂ©ringardisation de l’ensemble des instruments financiers qui peuvent ĂŞtre mis Ă la disposition de l’entreprise ».

+Assabah+ revient sur l’accord de pĂŞche entre le Maroc et l’Union europĂ©enne (UE), suite aux conclusions Ă©mises par l’avocat gĂ©nĂ©ral de la Cour de Justice europĂ©enne contre cet accord. Le journal estime que bien qu’il n’induise aucun effet juridique et ne cadre pas avec les positions que l’UE adopte dans ses relations avec le Royaume, l’avis de cet avocat dĂ©voile au grand jour la « machination » dirigĂ©e contre le Maroc et ses intĂ©rĂŞts et les « menĂ©es secrètes » de ceux qui cherchent Ă torpiller cet accord et, en consĂ©quence, les relations entre le Maroc et l’UE.

L’UE est appelĂ©e aujourd’hui Ă s’opposer aux « voix qui veulent nuire Ă la sĂ©curitĂ© juridique » de ses partenariats conclus avec ses partenaires stratĂ©giques, d’autant plus que l’accord de pĂŞche n’est qu’un des types de ce partenariat, suggère-t-il.

+Al Ahdath Al Maghribia+ relève que la Direction de la Sécurité natrionale a normalisé les procédures de contrôle des frontières pour mieux faire face au flux des voyageurs et lutter efficacement contre le terrorisme. Un guide de procédures a été distribué, dans cette perspective, aux services de sécurité dans les différents postes frontaliers, rapporte le quotidien le journal.

Le document de 200 pages, avec images et autres illustrations Ă l’appui, recense toutes les situations auxquelles un agent de sĂ©curitĂ© peut ĂŞtre confrontĂ© aux postes frontaliers, que ce soit dans les aĂ©roports, les gares maritimes ou au niveau des frontières terrestres.

Ainsi, explique le journal, les agents de sĂ©curitĂ© sauront exactement comment agir face Ă n’importe quelle situation. Plus gĂ©nĂ©ralement, tous les agents seront appelĂ©s Ă agir de la mĂŞme manière, face Ă une situation donnĂ©e. Les fouilles seront rĂ©alisĂ©es dans les mĂŞmes conditions, tout comme la mise en dĂ©tention prĂ©ventive s’imposera dans certains cas. La vĂ©rification des titres de voyage se fera Ă©galement selon la mĂŞme procĂ©dure et le comportement Ă adopter face Ă des documents falsifiĂ©s sera le mĂŞme partout.