Politique, économie et social au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi con sacrent de larges commentaires Ă la problĂ©matique du dĂ©veloppement local, aux consĂ©quences de la levĂ©e de la compensation du gaz butane, Ă la situation Ă©conomique nationale et au sĂ©isme politique.+L’Economiste+ aborde le dĂ©veloppement local. « Sidi Ifni il y a dix ans. Al Hoceima et maintenant Jerada. Des endroits pauvres, oĂą il n’y a pas que des pauvres. Chaque fois le mĂŞme modèle: une mono-activitĂ© qui disparait et pas grand-chose pour lui succĂ©der », relève la publication, dĂ©nonçant « des Ă©lus en dessous de leur mission ».

Les changements institutionnels commencĂ©s dans les annĂ©es 90 « ne sont pas allĂ©s jusqu’aux bout des transferts des responsabilitĂ©s qu’ils engendraient », constate-t-il.

« A qui la faute ? Aux élus locaux ? Au système électoral ? Aux administrations centrales ? (…) Un peu tout le monde », estime-t-il, déplorant que « des notabilités politiques de Jerada » soient « des commerçants en charbon clandestin, et ce, sous des couleurs politiques opposées ».

+Al Massae+ aborde les conséquences de la levée de la subvention du gaz butane. Le journal estime que les conséquences de cette levée seraient très graves, estimant que le chef du gouvernement a abusé des déclarations dans lesquelles il insistait sur une « suppression irrévocable » de la compensation.

Le scĂ©nario envisagĂ©, qui consiste Ă Ă©laborer des listes supposĂ©es des pauvres et imposer en consĂ©quence une hausse des prix Ă l’encontre des autres, aurait des « contrecoups incertains », estime-t-il, soulignant que la « hâte inintelligible » du gouvernement pour ouvrir ce dossier en ce moment serait « très couteuse » et affaiblirait encore davantage le pouvoir d’achat des mĂ©nages.

+Aujourd’hui le Maroc+ rappelle que dès janvier 2018, la Caisse marocaine des retraites (CMR) va verser des pensions minimales de 1.500 DH par mois au profit de plus de 80.000 pensionnĂ©s.

C’est ce qui a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© lors du conseil d’administration de la CMR qui s’est tenu le 23 juin sous la prĂ©sidence de Mohamed Boussaid, ministre de l’Ă©conomie et des finances.

Il faut bien comprendre que cette augmentation des pensions intervient conformĂ©ment aux dispositions de la loi qui prĂ©voit ainsi que la pension minimale sera relevĂ©e progressivement pour passer Ă 1.500 DH Ă compter du 1er janvier 2018 et ce sous rĂ©serve de certaines conditions (durĂ©e de service de 10 ans, sauf en cas de dĂ©cès, non cumul des pensions). Cette pension qui Ă©tait fixĂ©e Ă 1.000 DH est passĂ©e Ă 1.200 DH Ă compter du mois de septembre 2016 jusqu’Ă dĂ©cembre 2016 puis Ă 1.350 DH du 1er janvier au 31 dĂ©cembre 2017.

La mĂŞme publication relève que la situation Ă©conomique poursuit son redressement. Au troisième trimestre de l’annĂ©e, l’Ă©conomie nationale a atteint une croissance de 3,8% contre 1,3%. Une progression qui se traduit par un PIB en volume de 239,27 milliards de dirhams contre 230,44 milliards de dirhams.

Une amĂ©lioration tirĂ©e par la consommation finale des mĂ©nages et la demande extĂ©rieure dans un contexte de baisse du niveau gĂ©nĂ©ral des prix et du besoin de financement de l’Ă©conomie nationale, constate le quotidien.

+Assabah+ Ă©crit que les ministres des gouvernements El Otmani et Benkirane envisagent avec apprĂ©hension un « nouveau sĂ©isme politique », après l’achèvement de l’Ă©laboration par les magistrats de la Cour des comptes d’un rapport global sur l’audit de 108 comptes, dĂ©pensĂ©s par des responsables sous l’autoritĂ© de ces ministres.

Certains ministres craignent que leurs dossiers soient déférés aux tribunaux, notamment en cas de négligence ou de manquement avérés, ajoute-t-il.

+Rissalat Al Oumma+ indique que le dĂ©cret relatif aux copies certifiĂ©es conformes et Ă la lĂ©galisation des signatures entre en vigueur aujourd’hui mardi.

Ce texte prĂ©voit notamment qu’une administration publique qui demande des copies certifiĂ©es conformes de documents administratifs, dans le cadre d’une procĂ©dure donnĂ©e, pourra elle-mĂŞme procĂ©der Ă la certification. Les collectivitĂ©s locales, qui avaient le monopole sur ce service, continueront Ă offrir ce servir, fait-t-il savoir.