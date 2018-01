Politique, économie, social et sport au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi consacrent de larges commentaires au nouveau modĂšle de dĂ©veloppement, au paysage politique en ce dĂ©but 2018, au rapport du Conseil Ă©conomique, social et environnemental (CESE) relatif Ă la situation gĂ©nĂ©rale du pays, Ă la commĂ©moration du nouvel an amazigh et Ă l’exploitation sexuelle des enfants.+La Vie Eco+ revient sur le nouveau modĂšle de dĂ©veloppement. Le journal souligne l’importance majeure de lancer un vĂ©ritable dĂ©bat prĂ©liminaire pour expliquer Ă tous les Marocains la portĂ©e et les consĂ©quences d’un tel chantier.

Il ne s’agit pas seulement de leur expliquer ce qui va ĂȘtre fait mais ce qu’ils vont devoir faire eux-mĂȘmes parce que le modĂšle de dĂ©veloppement ne se rĂ©duit pas uniquement à « une construction scientifique Ă©chafaudĂ©e par des Ă©quipes d’experts », relĂšve-t-il, estimant que le meilleur modĂšle de dĂ©veloppement « ne peut pas fonctionner pleinement et de maniĂšre durable s’il n’est pas appropriĂ© par ceux qui le dessinent et ceux qui sont censĂ©s le porter plus tard ».

Il faudra aussi expliquer aux Marocains que le modÚle de développement suppose des choix doctrinaux profonds et trÚs lourds de conséquences car ils vont façonner la société marocaine à tous les niveaux et dessineront le Maroc pour les générations suivantes, ajoute-t-il.

+Maroc hebdo+ revient sur la situation politique en ce dĂ©but 2018. L’hebdomadaire estime que l’on vit aujourd’hui non pas une crise, comme en 2017, mais « une carence institutionnelle » qui porte atteinte Ă l’autoritĂ© du chef du gouvernement, puisque cela fait 80 jours que son cabinet est incomplet.

El Othmani est Ă©galement affaibli par un autre fait, Ă savoir la division de son parti aprĂšs le 10Ăšme congrĂšs des 9 et 10 dĂ©cembre 2017, ce qui risque de diminuer sa capacitĂ© de direction et d’arbitrage au sein mĂȘme de son cabinet, souligne-t-il, faisant savoir que le challenge d’El Othmani c’est d’ « arriver Ă capitaliser une capacitĂ© d’incarnation rĂ©formatrice Ă la tĂȘte de l’exĂ©cutif ».

+Finance news hebdo+ estime que les interrogations se multiplient de plus en plus sur la capacitĂ© de l’exĂ©cutif Ă mener Ă bien les diffĂ©rents chantiers structurants devant permettre une accĂ©lĂ©ration du processus de modernisation de l’Ă©conomie nationale.

Des questions lĂ©gitimes, quand on sait justement que jusqu’Ă prĂ©sent le gouvernement n’est pas encore arrivĂ© Ă dĂ©finir une vision claire, cohĂ©rente et efficace dans la gestion des affaires du pays, estime la publication, appelant le gouvernement à « ĂȘtre dans l’action plus que dans la rĂ©action ».

+Assabah+ aborde le rapport du CESE sur la situation gĂ©nĂ©rale du pays. Le quotidien estime que les « chiffres honteux » Ă©noncĂ©s par le CESE sur la situation gĂ©nĂ©rale du pays montrent que les Marocains qui Ă©taient persuadĂ©s, depuis plus de sept dĂ©cennies, de l’obligation historique de s’affranchir de la colonisation sont eux-mĂȘmes incapables aujourd’hui de traduire cette « indĂ©pendance » en une rĂ©alitĂ© concrĂšte, soulignant la nĂ©cessitĂ© de s’attarder sur cette problĂ©matique et de « se permettre, ici et maintenant, de poser deux questions lancinantes : qui sommes-nous ? OĂč l’on s’en va ? ».

Il souligne l’importance majeure de procĂ©der Ă une Ă©valuation effective des modes de gestion du gouvernement, appelant Ă dĂ©terminer les responsabilitĂ©s, vĂ©rifier les rĂ©sultats et demander des comptes.

+Bayane Alyaoum+ revient sur la commĂ©moration du nouvel an amazigh 2968. Aborder aujourd’hui l’amazigh doit tenir compte des acquis scientifiques et institutionnels obtenus jusqu’Ă ce jour, mais Ă©galement des problĂšmes et des lacunes et de la nĂ©cessitĂ© d’achever les chantiers et les programmes, souligne le journal.

La fin d’annĂ©e amazighe se rapporte essentiellement Ă la terre, Ă l’identitĂ© et Ă la conscience et dĂ©note un enracinement historique de l’homme amazigh dans l’Afrique du Nord, explique-t-il.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ s’attarde sur l’exploitation sexuelle des enfants. Ce phĂ©nomĂšne se rĂ©pand en grand partie dans les rĂ©gions prĂ©caires et chez les personnes pauvres, Ă cause de l’ignorance, de l’indigence, du dĂ©crochage scolaire et d’autres facteurs qui facilitent l’exploitation sexuelle des enfants, indique le journal, soulignant l’obligation pour les autoritĂ©s de faire preuve de plus de fermetĂ© et de rigueur afin d’enrayer ce phĂ©nomĂšne et neutraliser les rĂ©seaux impliquĂ©s.

La publication souligne l’impĂ©ratif de mettre en application la loi et les conventions internationales, de prendre les mesures qui s’imposent pour une surveillance durable et de mettre en place des programmes de sensibilisation afin d’extirper ce phĂ©nomĂšne.

Au registre sportif, +Al Ahdath Al Maghribia+ que le CHAN qui, se tient du 13 janvier au 4 fĂ©vrier dans quatre villes du royaume. Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir reprĂ©sente un test grandeur nature pour le Maroc qui espĂšre dĂ©crocher l’organisation de la Coupe du Monde 2026.

La cĂ©rĂ©monie d’ouverture de ce Championnat d’Afrique des joueurs locaux se dĂ©roule ce samedi au complexe Mohammed V de Casablanca. Le quotidien nous informe que cette derniĂšre ne durera qu’une quinzaine de minutes pour laisser place Ă la rencontre qui doit opposer les Lions de Jamal Selami Ă la sĂ©lection mauritanienne.

L’idĂ©e du CHAN est nĂ©e en septembre 2007 Ă Johannesburg en Afrique du Sud au cours d’une rĂ©union du ComitĂ© exĂ©cutif de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football. Objectif: crĂ©er une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux une chance de s’exprimer au niveau international, rappelle la publication.

Depuis 2014 et la 3e Ă©dition en Afrique du Sud, ce tournoi bĂ©nĂ©ficie de la reconnaissance de la Fifa qui l’a intĂ©grĂ© parmi les compĂ©titions prises en compte dans l’Ă©tablissement de son classement.