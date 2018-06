Politique, économie, social et sport se côtoient à la Une des quotidiens et hebdomadaires marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets notamment la tournée régionale de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, la participation de la sélection nationale à la Coupe du monde de football en Russie, l’organisation de la Coupe du monde de football 2026, le rôle du secteur agricole dans l’économie nationale, la lutte contre le phénomène de la mendicité et le recyclage des déchets plastiques.+Al Ittihad Al Ichtiraki+ indique que la visite de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Horst Kohler, qui sera entamée samedi dans la région, intervient dans un contexte marqué par de nouvelles données qui doivent être prises en considération.

Il s’agit d’abord de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité, fin avril, exprimant son inquiétude par rapport à la présence du polisario dans la zone tampon à Guergarat et à l’annonce concernant la détermination du polisario à déplacer ses fonctions administratives à Bir Lahlou, souligne le quotidien.

Le deuxième aspect, poursuit-il, est relatif à la participation, pour la première fois, de deux élus du Sahara marocain au séminaire régional du C24, organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies, ce qui constitue une reconnaissance de la communauté internationale pour l’aspect démocratique et représentatif des élections qui ont eu lieu dans les provinces du Sud.

Enfin, la majorité des pays membres du C24 ont affirmé leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara parce qu’elle est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, écrit-il.

+Challenge¨+ s’arrête sur la participation du Maroc au Mondial Russie-2018. L’hebdomadaire affirme que la sélection nationale a été combative et dominante, « mais l’efficacité n’a pas été au rendez-vous », regrettant le fait que « nos joueurs professionnels aient raté une occasion en or pour inscrire leurs noms dans l’histoire du sport marocain ».

Cependant, confie-t-il, « nous pouvons dire un grand merci aux joueurs qui nous ont procuré beaucoup de bonheur depuis plus de six mois et ont eu le mérite de nous offrir une qualification qui relevait de l’impossible ».

Toujours en sport, +Le Reporter+ souligne que l’organisation du Mondial-2026 a été attribuée au trio USA-Canada-Mexique et le monde du foot est passé aux compétitions du Mondial 2018 qui déferlent depuis le 14 juin.

Il fait observer, en revanche, que ce n’est pas la non-attribution de l’organisation du Mondial au Maroc, en elle-même, qui nous choque le plus, mais le « lâchage de pays frères ».

+Finance News Hebdo+ s’intéresse, de son côté, au rôle joué par le secteur agricole dans l’économie nationale, signalant que les conditions météorologiques ont été largement favorables à l’agriculture, avec une production céréalière qui pourrait atteindre 98,2 millions de quintaux selon le ministère de tutelle.

La publication fait observer, par contre, que l’agriculture, à elle seule, ne peut induire une croissance suffisamment importante pour réduire de manière substantielle le taux de chômage au niveau national, quand bien même ce dernier a légèrement fléchi entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018.

+La Vie Eco+ jette la lumière sur le phénomène de la mendicité en constatant que « les seules mesures que l’on connait ont montré leurs limites à partir du moment où, en l’absence d’une réponse sociale appropriée, elles ne font que reléguer le problème ailleurs ».

+L’Opinion+ s’intéresse, quant à lui, au recyclage des déchets plastique. Le quotidien écrit que le secteur de la plasturgie enregistre une croissance à deux chiffres, une tendance qui se poursuivra durant les années à venir.

Le journal rappelle que le Maroc produit annuellement environ 7 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés et environ 3.500.000 tonnes de déchets industriels, dont 300.000 tonnes sont des déchets dangereux.

Dans ce contexte, précise-il, l’ambition des professionnels est de pouvoir accompagner le développement industriel du pays, notamment l’agro-alimentaire, l’automobile et l’industrie médicale.