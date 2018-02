Politique, Ã©conomie, sociÃ©tÃ© et sport meublent la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi se sont focalisĂ©s sur nombre de sujets notamment le message royal adressĂ© au 30ème sommet de l’Union africaine, le remboursement des arriĂ©rĂ©s de TVA aux entreprises et le projet de loi organique relatif au conseil national des langues et de la culture marocaine.+L’Opinion+ Ă©crit que le message adressĂ© par le Roi Mohammed VI au 30ème sommet de l’Union africaine (UA), tenu Ă Addis-Abeba, « est la preuve de la constance d’une politique extĂ©rieure du Maroc au niveau de l’arène internationale».

Une politique dictée par son histoire séculaire, sa position géostratégique au carrefour des continents et qui favorise son ouverture et son rôle en tant que pôle de modération, de coexistence, de dialogue, de paix et de bon voisinage, souligne le quotidien.

+L’Economiste+ revient sur le remboursement des arriĂ©rĂ©s de TVA aux entreprises par les banques. Le journal indique que la solution actuelle du ministère des Finances « est d’emprunter l’argent que l’Etat n’a plus aux banques de la place afin de payer un petit tiers des arriĂ©rĂ©s de TVA », faisant remarquer que cette dĂ©marche « va soutenir le petit redĂ©marrage que l’on voit depuis quelques mois ».

Mais cette solution « n’est pas gratuite: quelque 350 millions DH plus les faux frais », estime-t-il, notant que la somme « est d’autant plus Ă©norme qu’elle ne concerne qu’une partie du problème des dettes publiques ».

+Aujourd’hui le Maroc+ aborde le projet de loi organique relatif au conseil national des langues et de la culture marocaine, actuellement en examen en commission au parlement. Le quotidien estime que compte tenu de son complexitĂ©, ce texte va prĂŞter Ă discussion.

« Une des questions centrales sera d’abord de dĂ©finir ce qu’on mettra ou non dans le pĂ©rimètre de la culture marocaine. Deuxième question non moins compliquĂ©e: les langues », explique-t-il, espĂ©rant que les parlementaires n’aborderont pas ce genre de questions « avec le souci minimaliste de consensus », mais dans « une logique d’inclusion de tous » et « en laissant Ă cĂ´tĂ© les dĂ©bats dĂ©magogiques creux ».

+Bayane Alyaoum+ commente la « taxe d’Ă©cran », prescrite par le gouvernement. Le journal estime que la mesure du gouvernement prĂ©voyant de payer un droit de timbre sur les annonces publicitaires sur de nouveaux types d’Ă©crans, autres que les Ă©crans de cinĂ©ma et de tĂ©lĂ©vision, « est une dĂ©marche inintelligible » et, outre le fait qu’elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e sans consultation aucune avec les professionnels et les patrons d’entreprises, « dĂ©note une mentalitĂ© qui caractĂ©rise la conduite des pouvoirs publics avec le secteur de la presse », mettant en garde contre les consĂ©quences fâcheuses que pourrait provoquer cette mesure sur ce secteur.

Au registre sportif, +Al Akhbar+ Ă©crit que l’organisation du CHAN au Maroc a Ă©tĂ© une rĂ©ussite d’autant plus que le Royaume a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă la dernière minute comme remplaçant du Kenya. Les organisateurs n’avaient, pour rappel, pas beaucoup de temps pour les prĂ©paratifs. Pour le quotidien, cette Ă©dition a Ă©tĂ© comme un petit test avant l’organisation de compĂ©titions de plus grande envergure.

Pour la publication, le volet logistique a Ă©tĂ© l’un des points forts de cette Ă©dition. Les pelouses des stades ont connu une maintenance rĂ©gulière durant la compĂ©tition pour les garder dans un bon Ă©tat. D’ailleurs, les Ă©crans Ă LED mis autour du terrain pour l’affichage de la publicitĂ© vont rester sur place après la fin du championnat.

Du cĂ´tĂ© de l’hĂ©bergement, l’ensemble des dĂ©lĂ©gations ont Ă©tĂ© logĂ©es dans les meilleurs standards. Des stades d’entraĂ®nements ont Ă©tĂ© mobilisĂ©s pour les formations participantes Ă cette cinquième Ă©dition du CHAN. Le ministère de l’intĂ©rieur a, de son cĂ´tĂ©, contribuĂ© en sĂ©curisant toutes les rencontres d’une façon exemplaire et aucun incident n’est Ă dĂ©plorer.