Politique : Emmanuel Macron revient en Afrique centrale

Après une visite officielle en juillet 2022, le président Français revient en Afrique centrale pour des questions toujours politique et diplomatique.

Selon France 24, le président du Tchad Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ont été reçus à l’Élysée respectivement les 6 et 7 février, précédés du président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, le 25 janvier. En ce début d’année 2023, Emmanuel Macron, s’active sur le front diplomatique vis-à-vis de l’Afrique. « Et ce n’est pas tout : le chef de l’État doit se rendre début mars au Gabon, en République démocratique du Congo (RDC), en Angola et au Congo-Brazzaville« .

L’agenda rendu public à cet effet indique qu’il est prévu que les 1er et 2 mars prochains, il animera aux côtés de président Gabonais Ali Bongo, le One Forest Summit, un sommet sur la préservation des forêts tropicales. Par ailleurs, ce voyage sera beaucoup plus géostratégique que ce qui est annoncé, estime Antoine Glaser, journaliste et écrivain français. Les positions de la France sont affaiblies. « Le ‘en même temps’ n’a pas fonctionné. La France veut reprendre sa place, mais ses marges de manœuvre sont très étroites car désormais, les chefs d’État africains ont le monde entier dans leur salle d’attente« , souligne France 24.

A Kinshasa et à Luanda (capitale Angolaise) où il est aussi attendu, Emmanuel Macron honore ainsi un rendez-vous prévu durant sa première mandature, mais pour cause de coronavirus avait été ajourné. Au Gabon sa visite (annoncée pour le 3 mars) est aussi mal perçue dans la mesure où des élections sont prévues pour la fin d’année en cours. Toutefois au menu des échanges, plusieurs sujets seront abordés dont la coopération, la sécurité et l’investissement.