Politique et actions sociales font la Une des quotidiens béninois

Les quotidiens béninois parus ce lundi se focalisent sur la mise en œuvre du projet d’assainissement pour le renforcement du capital humain (Arch) et sur l’actualité politique.« Conclusion d’un prêt de 83 milliards de FCFA par le Bénin-Pour de grandes avancées sociales en 2019… », rapporte La Nation, faisant remarquer que cet accord est le fruit d’une dynamique développée par le chef de l’Etat car, la Banque mondiale n’apporte son assistance qu’aux Etats dont la gouvernance , notamment la gestion des finances est conforme à ses exigences qui sont relatives essentiellement à l’orthodoxie et aux normes en matière de gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption.

De son côté, Le Grand Matin ajoute que « le Bénin lève 83 milliards FCFA pour le projet Arch ».

Pour l’Evénement Précis, « Le Bénin mobilise 83 milliards de FCFA pour le Projet Arch », soulignant que cet emprunt permet de financer une partie importante sur tous les piliers (assurance maladie, formation, micro crédit et retraite).

La Priorité renchérit : « Le sourire très bientôt » sur les lèvres des personnes les plus démunies.

A propos de l’actualité politique, les quotidiens traitent de la tournée de restitution du congrès du Bloc Républicain. L’Evénement précis rapporte que « Bio Tchané a sonné la mobilisation dans le Mono Couffo ».

L’Investigateur du jour signale qu’« Allada est sur le cheval blanc ».

L’Evénement Précis note que pour des « tractations pour une liste unique aux législatives de 2019 », « des ténors de l’opposition se concertent ».

Selon le journal, la Renaissance du Bénin de la famille Soglo et les Forces Cauris pour un Bénin Emergent de Boni Yayi s’accordent pour affronter les législatives prochaines, au moment où l’Union Sociale Libérale de Sébastien Ajavon et Restaurer l’espoir de Candide Azannai continuent de se jeter des pierres.

« L’opposition comme toujours dans ses tribulations », constate Info-Plus.