Politique et culture au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi consacrent de larges commentaires Ă l’action du gouvernement en 2018, Ă la problĂ©matique de la lecture et Ă la justification des dĂ©penses Ă©lectorales.+L’Economiste+ affirme que 2018 sera l’annĂ©e des reconstructions collectives.

Au-delĂ de la remise en route de l’Ă©conomie, du redressement des finances publiques, de la conduite du projet continental, le Maroc a deux autres travaux d’hercule Ă faire : il doit, d’un cĂ´tĂ©, reconstruire son modèle Ă©conomique pour le rendre plus performant, plus apte Ă produire des emplois pour les jeunes adultes, hommes et femmes, et, d’un autre cĂ´tĂ©, reconstruire son Etat, « aujourd’hui si lourdaud que le moindre des groupes de pression peut le mettre en laisse, au dĂ©triment du reste des citoyens », souligne la publication.

Une reconstruction plus complexe, nécessaire mais risquée car il faut rester sur le chemin de la démocratie, tout en rénovant les références et les critères, estime-t-il.

+Al Akhbar+ revient sur la justification des dĂ©penses Ă©lectorales par les partis politiques. La Cour des comptes mettra en demeure 414 Ă©lus afin de produire les pièces requises, dans un dĂ©lai de 90 jours. Il s’agit en fait des Ă©lus n’ayant pas dĂ©posĂ© Ă la Cour l’Ă©tat des dĂ©penses relatives Ă leur compagnes Ă©lectorales ou n’ayant pas indiquĂ© les sources de financements desdites campagnes ou qui n’ayant pas joint audit Ă©tat partiellement ou totalement les pièces justificatives requises, constate le journal.

Au lieu que les partis politiques et leurs candidats se montrent fermes contre la corruption et plus crédibles et transparents, les rapports de la Cour des comptes ont prouvé que ces politiques ne peuvent inspirer confiance aux citoyens, regrette-t-il.

De ce fait, les partis politiques portent prĂ©judice Ă eux mĂŞme avant de nuire Ă l’Etat et au peuple et rate une plus importante occasion pour sauvegarder ce qui reste de la crĂ©dibilitĂ© Ă la politique, qui perd inexorablement de son crĂ©dit Ă cause de certaines pratiques peu honnĂŞtes.

+Al Massae+ aborde la politique du gouvernement dans le domaine de la lecture. Revenant sur le chiffre jugĂ© maigre (57 millions de centimes) que le gouvernement a affectĂ© au soutien de la lecture, le quotidien estime que le gouvernement fait peu de cas de la lecture et la considère comme un luxe au moment oĂą l’analphabĂ©tisme touche un large pan de la sociĂ©tĂ©.

Ce montant destinĂ© au soutien de la lecture rĂ©vèle que les politiques publiques ne cherchent pas Ă construire l’homme, qui reste la base de tout dĂ©veloppement, ce qui soulève de fortes interrogations sur la philosophie du nouveau modèle de dĂ©veloppement Ă Ă©laborer, relève-t-il, appelant le gouvernement Ă faire preuve de volontĂ© politique afin de dĂ©velopper les capacitĂ©s de lecture des Marocains.