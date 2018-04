Politique et diplomatie au menu de la presse togolaise

La session extraordinaire des chefs d’Etat de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et les derniers Ă©vènements politiques trĂ´nent en bonne place dans les quotidiens parus lundi au Togo.« La situation au Togo Ă l’ordre du jour du Sommet de la CEDEAO de LomĂ© : les chefs d’Etat mettent en garde contre tout agissement menaçant la paix et la stabilitĂ© », titre Le LibĂ©ral qui Ă©crit que « c’est sans doute une brillante victoire diplomatique que les autoritĂ©s togolaises viennent de remporter avec l’organisation » de ce sommet « sur la GuinĂ©e Bissau ».

En effet, poursuit le journal, « malgrĂ© les tentatives d’intimidation et les menaces profĂ©rĂ©es par la coalition des 14 partis politiques, le sommet a eu lieu et contre toute attente, a connu une participation importante des chefs d’Etat. Soit onze dirigeants qui ont personnellement rĂ©pondu prĂ©sent au rendez-vous de LomĂ© ». Ce qui, conclut le journal, « prouve que le Togo, malgrĂ© tout, n’est pas Ă l’index et reste un pays dĂ©sirable et frĂ©quentable ».

Le quotidien Togo Matin consacre un dossier au sujet, et titre : « Sommet de la Cedeao à Lomé : Guinée – Bissau et Togo à la une, les grandes décisions ».

Le sommet « a portĂ© essentiellement sur la rĂ©solution de la crise politique en GuinĂ©e-Bissau mais aussi les nominations de deux facilitateurs au Togo en vue d’intensifier leurs efforts et aider le gouvernement et les acteurs politiques Ă faire des rĂ©formes constitutionnelles dans le respect des normes et principes de la dĂ©mocratie et l’Etat de droit », souligne le quotidien.

« Curieux sommet surprise de la CEDEAO Ă LomĂ© : Faure sĂ©questre les leaders de l’opposition pour parler de la paix en GuinĂ©e-Bissau », lance en manchette, Le Correcteur qui revient sur les coups de grenades ayant retenti samedi au siège de la CDPA (parti d’opposition), lorsque les chefs de partis de la coalition des 14 partis de l’opposition se prĂ©paraient Ă se rendre sur le terrain pour une marche au demeurant interdite.