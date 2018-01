Politique et économie à la une des quotidiens togolais

Les quotidiens togolais de ce jeudi ont consacrĂ© l’essentiel de leurs manchettes Ă l’Ă©conomie et la politique.Le journal ‘‘La nouvelle tribune » revient sur un emprunt obligataire autorisĂ© fin novembre 2017 par l’Etat, qui a mandatĂ© la SGI ivoirienne Sogebourse comme chef de file, avec ce titre : « SGI-Togo : ce grand corps malade ».

‘’La SociĂ©tĂ© de gestion et d’intermĂ©diation du Togo, « jadis efficace et dynamique sur le marchĂ© financier, perd de sa superbe depuis la nomination de Mensah Kokou Asigbi », Ă©crit le journal qui s’interroge : « pourquoi la sociĂ©tĂ© ne se rend plus active sur le marchĂ© financier ? Comment a-t-elle baissĂ© de rĂ©gime ? Quid du personnel qui a perdu toute motivation ? ».

Le quotidien ‘’Liberté » consacre sa Une Ă un mĂ©morandum sur la crise politique au Togo, et informe que « le pouvoir de Faure GnassingbĂ© envoie un document tronquĂ© au gouvernement amĂ©ricain ».

Un document, Ă©crit-t-il, « destinĂ© Ă saper la lutte que mĂšne le vaillant peuple togolais depuis cinq mois pour desserrer le corselet de fer dans lequel le clan GnassingbĂ© l’a maintenu depuis plus de 50 ans ». Le journal en publie un extrait, traduit par la rĂ©daction.

Pour sa part, ‘’Tingo Tingo » rappelle que  » la coalition de l’opposition annonce les femmes dans les rues le 20 janvier, aprĂšs une marche le 13 ‘’.

LĂ -dessus, le quotidien ‘’Forum de la semaine », citant le site d’informations ‘‘Icilomé », informe que ‘’le parti au pouvoir annonce aussi des manifestations de rue le samedi 13 janvier prochain Ă LomĂ© et Ă l’intĂ©rieur du pays ‘’.

Le dialogue, ce vĂ©ritable casse-tĂȘte politique, fait Ă©galement la Une de certaines parutions.

C’est le cas du ‘’Patriote » et ‘‘Waraa les vainqueurs » qui s’interrogent tous les deux en manchette : « dialogue, oĂč es-tu ? ».

 La rencontre « tant voulue par le peuple togolais et souhaitĂ©e par les acteurs politiques, parties Ă la crise actuelle, tarde toujours  à arriver », s’exclame ‘’Le Patriote ». Et d’accuser les ‘’protagonistes qui prĂ©fĂšrent s’adonner au jeu de ping-pong au lieu de se jeter dans la rĂ©solution effective de la crise Ă travers des actions concrĂštes ».

Abordant le mĂȘme sujet, ‘’Le changement » titre que Me Agboyibo, un ancien premier ministre, ‘’fait de la prĂ©sence d’un mĂ©diateur au dialogue, la mesure-clĂ© de mise en confiance des participants aux discussions ».

L’hebdomadaire ‘’Le rendez-vous » consacre ses colonnes Ă deux dossiers.

‘’Haute trahison et faillite au sommet : Faure GnassingbĂ© quel drĂŽle d’Ă©conomiste », titre-t-il en manchette.

Pour ce journal, le Togo, ‘’jadis carrefour des grandes rencontres, est devenu le carrefour des grands trafics, le pays d’un marasme Ă©conomique avancĂ©, de la gestion boueuse des mines, de la faillite bancaire, une RĂ©publique oĂč les dirigeants sont incapables d’Ă©valuer la dette publique ».

Le second dossier publiĂ© par le journal est titrĂ© : ‘’Gestion de l’or noir au Togo, la face Ă©mergĂ©e d’une dĂ©confiture ».