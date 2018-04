Politique et Ã©conomie au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

L’intégrité territoriale du Royaume, la situation du secteur de la santé, les enjeux du Salon International de l’Agriculture au Maroc et la réforme des centres régionaux d’investissement sont les principaux sujets traités par les quotidiens et hebdomadaires marocains de ce samedi.+Finance news hebdo+ revient sur l’intégrité territoriale du Royaume. « Détournements d’aides humanitaires, exactions commises sur les populations séquestrées de Tindouf, provocations du Maroc en tentant de travestir l’histoire, …ça c’est le vrai visage du Polisario », explique l’hebdomadaire.

Décrédibilisée sur la scène internationale, désavouée par la plupart des pays, poursuivie en justice par plusieurs organisations gouvernementales, c’est à travers son jeu dangereux dans la zone tampon que cette organisation fantomatique essaie de se mettre sous les feux des projecteurs, relève-t-il.

+La Vié éco+ aborde la situation du secteur de la santé. La publication indique que les ministres de la santé se succèdent et font tous le même constat effarant : d’un côté des moyens humains et matériels insuffisants et de l’autre côté des patients toujours plus nombreux et de moins en moins satisfaits.

Toutefois, les contraintes et les dysfonctionnements étant connus par tous et depuis longtemps, il faut identifier des solutions « avec minutie » pour ne pas « rater le virage comme ce fut le cas dans le passé pas très lointain ».

+Le Temps+ s’intéresse aux  enjeux du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), dont la13éme édition est prévue du 24 au 28 courant à Meknès. Pour le journal, c’est désormais le cycle de la maturité pour le SIAM qui se tient cette année pour la 13ème fois dans la cité ismaélienne, mais c’est aussi un évènement dans l’évènement, dans la mesure où cette édition de 2018 coïncide avec le 10ème anniversaire du lancement du Plan Maroc vert.

Le succès du SIAM tient certes à sa vocation, aux moyens institutionnels et à la dynamique royale qui en a donné l’impulsion de départ, mais aussi au secteur privé et certains grands groupes publics dont l’apport a été plus que déterminant, estime-t-il.

Evoquant la réforme des centres régionaux d’investissement (CRI), dont des propositions ont été soumises à la haute appréciation royale, +Al Bayane+ affirme que ce nouveau souffle, tant attendu, permettra aux CRI de faire face aux difficultés qui les empêchent actuellement de remplir l’intégralité de leurs missions en termes de créations d’entreprises et de suivi de l’investissement.

L’idée retenue est de les transformer en établissements publics gérés selon une approche participative, affirme-t-il, ajoutant que les CRI seront en effet ouverts à tous les acteurs, notamment les conseils régionaux, représentants du secteur privé et les services extérieurs des départements gouvernementaux.