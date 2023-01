Politique et économie au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi traitent de nombreux sujets notamment l’Appel solennel à l’expulsion de la pseudo-rasd de l’UA, signé par des ministres africains, les relations Maroc-Iraq et la 6ème édition du Salon Halieutis prévu du 02 au 05 février prochain à Agadir.+Al Ahdath Al Maghriba+ que les signataires de «l’Appel solennel à l’expulsion de la pseudo-rasd de l’UA» ont tenu, samedi dernier, leur première réunion au cours de laquelle ils ont adopté à l’unanimité le projet d’un «livre-blanc» qui constitue une feuille de route pour atteindre cet objectif.

Ce document juridique et politique de référence sera un outil efficace pour le groupe de contact chargé de plaider ce dossier devant les pays africains lors de la prochaine phase. Les ministres africains ont ainsi réaffirmé leur engament total à œuvrer et à coordonner leurs actions pour éloigner cette entité fantoche de l’UA.

Ils considèrent que son exclusion constitue une condition préalable et essentielle pour le retour de l’impartialité et de la crédibilité de l’UA sur la question du Sahara. Le livre blanc constitue le couronnement de la phase intellectuelle et juridique des discussions des signataires de l’appel de Tanger. Sa plus-value réside dans le processus de son élaboration qui a mobilisé toutes les parties participantes. Il matérialise également une vision africaine unie et renouvelée loin des idéologies révolues.

Le livre blanc adopte, par ailleurs, une approche multidimensionnelle et analyse d’une façon objective les répercussions politiques, juridiques, économiques et sécuritaires de la présence aberrante de cette entité fantoche au sein de l’UA ainsi que ses retombées sur l’unité du continent.

Le journal souligne que ce document apporte des arguments réalistes et juridiques irréfutables reposant particulièrement sur les contradictions héritées d’une partialité manifeste de l’OUA puis de l’UA dans le traitement de la question du Sahara.

+Le Matin+ indique que l’Irak a réitéré, samedi, sa position ferme en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. « Je réitère la position constante de l’Irak sur la question du Sahara marocain et son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc », a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain, Nasser Bourita, tenue à l’issue de leurs entretiens à Bagdad.

Il a ajouté que l’Irak se tient aux côtés du Maroc concernant la question de son intégrité territoriale nationale, écrit la publication.

+L’Opinion+ fait savoir que la 6ème édition du Salon Halieutis se tiendra du 02 au 05 février prochain à Agadir, sous le thème: « Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Economie Bleue inclusive et performante ».

Selon le quotidien, cette édition se veut une plateforme de référence au niveau national et international pour la promotion du secteur halieutique. Coitée par la publication, la présidente de l’Association du Salon Halieutis, Amina Figuigui, a souligné que ce Salon, qui ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février 2023, constitue un événement d’une importance majeure sur les plans national et international.

Organisée au parc des expositions d’Agadir, sur plus de 16.000 m², cette manifestation sera marquée par la participation de plusieurs pays et devrait accueillir plus de 50.000 visiteurs, a-t-elle ajouté.