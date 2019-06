Politique et foot en vedette dans la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, reçus lundi à APA, traitent essentiellement du dialogue national, une initiative du président de la République Macky Sall qui semble secouer l’opposition mais aussi du sacre en Ligue européenne des Champions de l’international sénégalais Sadio Mané.Vox Populi se fait l’écho de la « sortie musclée de Serigne Moustapha Sy contre Issa Sall ». Dans les colonnes de ce journal, le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) et par ailleurs président du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur, opposition) déclare : « J’ai vu El Hadj Issa Sall prendre part au dialogue national, mais sachez qu’il l’a fait sans mon aval ».

Poursuivant dans Vox Populi, le fils de feu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum avertit le Coordonnateur national du Pur : « El Hadj Issa Sall n’est ni le Secrétaire général du parti, ni le président. Si je dois prendre des dispositions, si je dois punir, qu’on sache que c’est son affaire ».

Pour sa part, El Hadj Issa Sall fait savoir, dans Vox Populi, que ses relations avec le guide des Moustarchidines sont parfaites. « C’est mon président. Il est aussi mon frère aîné. Nous avons d’excellentes relations. Il n’y a pas eu de brouille ».

Le Quotidien a une toute autre lecture de la situation en parlant de « pur crise ». Dans ce journal, le candidat malheureux à la présidentielle du 24 février 2019 avoue n’avoir pas dit à ses collaborateurs qu’il irait au dialogue national. Cela fait dire à WalfQuotidien qu’ « après le PDS, le Pur (est) en crise ».

En effet, l’appel au dialogue du président de la République Macky Sall ébranle l’opposition. EnQuête analyse « les raisons du clash » entre Abdoulaye Wade et Oumar Sarr. Ce journal indique que le Secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) est « en rébellion » contre l’ancien président de la République à qui il reproche « de satisfaire les moindres caprices de son fils Karim Wade (en exil au Qatar), même si ceux-ci vont à l’encontre des intérêts du PDS ».

De l’avis de Sud Quotidien, « l’opposition (est) dans tous ses éclats ». A en croire ce journal, la participation au dialogue national « a fini de disloquer la relative unité de l’opposition ». Me Abdoulaye Wade, Cheikh Bamba Dièye (Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël, FSD/BJ), Abdoul Mbaye (Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, ACT) et Ousmane Sonko (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, Pastef) qualifient les concertations nationales de « cirque » contrairement au Front de résistance nationale (FRN) dont fait partie Mamadou Diop Decroix, rapporte Sud Quotidien.

Sur un tout autre sujet, Sadio Mané se taille la part du lion dans les journaux après avoir remporté avec son club Liverpool (Angleterre), samedi dernier à Madrid (Espagne), la Ligue européenne des Champions face à Tottenham (0-2). Record souligne que « Sadio règne sur l’Europe » là où Stades relate « (s)a belle histoire ».