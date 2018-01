Politique et justice à la une des quotidiens sénégalais

Les manƓuvres en vue de l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2019 sont largement Ă©voquĂ©es ce mardi par les quotidiens sĂ©nĂ©galais qui s’intĂ©ressent Ă©galement Ă l’affaire Khalifa Sall, le maire de Dakar, emprisonnĂ© et dans l’attente de son procĂšs pour dĂ©tournement de l’enveloppe de la caisse d’avance mise Ă sa disposition.‘’PrĂ©paration de la prĂ©sidentielle : Les grandes batailles politiques de 2018 », affiche en manchette L’Observateur dont la titraille Ă la une comprend ces sous-titres : ‘’Les voies qui s’offrent Ă Macky, Idy, Gakou, Karim et Khalifa – Les stratĂ©gies Ă adopter par la majoritĂ© et l’opposition – Les Ă©ventuels jeux d’alliance ».

Il faut se rendre en pages 4 et 5 pour avoir dans le dĂ©tail des indications sur cette mĂ©tĂ©o politique que l’Observateur analyse avec l’aide de quatre politologues. ‘’Ces experts de la chose politique reviennent sur les grands enjeux de l’annĂ©e, les stratĂ©gies que les partis et coalitions doivent adopter, les coalitions ou alliances possibles », note le journal avant de livrer les sentiments de ces analystes Ă l’endroit des potentiels candidats qui se dĂ©tachent du lot.

Ainsi, au prĂ©sident sortant, Macky Sall, un des analystes affirme : ‘’il doit veiller au respect des droits et libertĂ©s pour attĂ©nuer les risques de tensions politiques », lĂ oĂč, pour Idrissa Seck conseil lui est donnĂ© d’ĂȘtre ‘’plus prĂ©sent sur le terrain », pour Khalifa Sall de ‘’sortir du guĂȘpier dans lequel il est enfermé », pour Karim Wade, en sĂ©jour au Qatar, de faire ‘d’abord son retour au pays » et pour Malick Gakou de ‘’se dĂ©marquer de la coalition Mankoo Taxawu Senegall ».

Sur le mĂȘme sujet, EnquĂȘte dont la une est agrĂ©mentĂ©e d’une photo de Macky Sall jouxtant trois opposants, arbore ce titre interrogateur : ‘’Qui contre Macky ? ». En sous-titres, on peut lire : ‘’Khalifa Sall et Karim Wade (presque) Ă©cartĂ©s de la course de 2018, Macky Sall devra faire face Ă une Ă©curie d’outsiders – Idy, Gakou, Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko, les potentiels adversaires du PrĂ©sident sortant ».

Au sujet de cette mĂȘme prĂ©sidentielle et des supputations qui l’entourent, Walf Quotidien titre : ‘’PrĂ©sidentielle 2019 : De quoi Macky a-t-il peur », lĂ oĂč Le Quotidien affiche : ‘’Youssouf Mbow appuie Bamba Fall : ‘’L’opposition doit s’unir autour de Idy » et Sud Quotidien mentionne : ‘’Elimination de Karim Wade de la prĂ©sidentielle 2019 : Les cadres libĂ©raux mettent en garde Macky Sall ».

Concernant l’affaire Khalifa Sall, les quotidiens font Ă©tat de la dĂ©cision de la ville de Dakar de se constituer partie civile. Ainsi, sous le titre ‘’ProcĂšs Khalifa Sall : La ville de Dakar Ă fond la caisse », EnquĂȘte Ă©crit : ‘’Le Conseil municipal a autorisĂ©, hier la ville de Dakar Ă se constituer partie civile, dans l’affaire dite de la caisse d’avance. Il a dĂ©signĂ© le prĂ©sident de la Commission administrative et juridique, Moussa Sow, comme son reprĂ©sentant devant toutes les juridictions compĂ©tentes, pour juger  ce dossier ». C’est Ă une trĂšs large majoritĂ© de 58 voix contre 1 que le Conseil municipal a donnĂ© quitus Ă la ville de Dakar de se constituer partie civile, prĂ©cise le journal.

Commentant cette mesure, Moussa Sow, le reprĂ©sentant de la ville de Dakar, a confiĂ© Ă EnquĂȘte : ‘’Le budget de la Ville de Dakar n’est pas issu de la loi de finances. C’est un budget qui est votĂ© par le Conseil municipal. Nous avons une autorisation financiĂšre. L’agent judiciaire de l’Etat devrait nous dire quel prĂ©judice il a subi. L’Etat n’a subi aucun dommage ou intĂ©rĂȘts. Il est en train de reprĂ©senter de fait la Ville de Dakar. Or la reprĂ©sentation de fait en tant que partie civile n’existe pas ».  Â

‘’Affaire Khalifa Sall : La mairie de Dakar se constitue partie civile (Le TĂ©moin) et ‘’Affaire Khalifa Sall : Bras de fer Ă la CEDEAO – Le maire de Dakar a portĂ© plainte devant la Cour de justice oĂč il a dĂ©posĂ© trois requĂȘtes – L’agent judiciaire de l’Etat, saisi hier, prĂ©pare une rĂ©ponse avant le face-Ă -face – Questions autour d’une procĂ©dure qui intervient Ă quelques jours du procĂšs Ă Dakar », telles sont les autres manchettes rĂ©servĂ©es au maire de Dakar dont le procĂšs reprend le 23 janvier et qui est accusĂ© d’un dĂ©tournement de 1,8 milliard de FCFA. Â

L’Ă©ducation oĂč, selon Le TĂ©moin, l’Etat a une dette de 10 milliards envers les Ă©tablissements privĂ©s, la justice qui a plusieurs dossiers en instance et l’agriculture sont Ă©galement Ă©voquĂ©es par les journaux.

